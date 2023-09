AMC: da domani, lunedì 11 settembre, in vigore l'orario invernale (Scarica il nuovo orario 2023-24)

AMC: Da domani, lunedì 11 settembre, in vigore l'orario invernale. L'Amc Spa – l'azienda che gestisce la mobilità pubblica per la città di Catanzaro – comunica che da domani, lunedì 11 settembre, entrerà in vigore il nuovo orario invernale, ad eccezione delle corse scolastiche, contrassegnate con la lettera "S", che partiranno da giovedì 14 settembre, unitamente ai servizi scuolabus dedicati.

Tutte le corse e gli orari sono consultabili sul sito aziendale CLICCA QUI E SCARICA IL NUOVO ORARIO INVERNALE 2023-24-AMC www.amcspa.it