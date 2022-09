AMC: Danni agli autobus daparte dei tifosi della Reggina

CATANZARO 27 FEN - Due bus dell'Amc Spa, lasocietà che gestisce la mobilità per la città di Catanzaro, sonostati danneggiati la scorsa sera in occasione del tanto atteso derbycalcistico Catanzaro-Reggina.

L'azienda aveva messo adisposizione due mezzi da 100 posti ciascuno dalle ore 19 e sino afine partita, in seguito alla riunione con il Gruppo Operativo diSicurezza della Questura, in un'ottica di sinergia e disponibilitàper garantire una maggiore sicurezza.

Entrambi gli autobusdell'Amc sono stati lasciati dai tifosi reggini in condizionivergognose: sporcizia di ogni tipo - carte, cicche di sigarette eresidui di bibite. Inoltre, sono stati danneggiati sedili e corrimanoe totalmente staccato e, quindi, rotto il sistema digeolocalizzazione presente sui mezzi.

I bus danneggiati sonooggi fermi per riparazioni e verifiche e, perciò, a causa deglispiacevoli episodi registrati, sono stati sottratti all'impiego nelnormale servizio di mobilità pubblica.

“L'azienda esprimerammarico per quanto accaduto perché penalizza gli sforzi realizzatie lo spirito di collaborazione messo in campo. In futuro, occorreprecisare, si valuterà meglio se essere presenti in situazioni diquesto tipo che possono mettere a repentaglio i nostri mezzi ma anchee soprattutto il nostro personale.”

