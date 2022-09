AMC i comportamenti da seguire alla guida : elle bici elettriche a pedalata assistita

CATANZARO 17 APR - In città è scoppiato un grande entusiasmo per il servizio di bike rent lanciato dall'Amc Spa, in sinergia con l'Amministrazione comunale di Catanzaro.

Molto piacevole e agevole muoversi per le vie del capoluogo con le bici elettriche a pedalata assistita ma occorre osservare determinati comportamenti per la sicurezza propria e altrui.

