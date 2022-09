Amc (CZ): I servizi per la notte di capodanno Funicolare, parcheggio Bellavista e Musofalo

CATANZARO: 30 DIC - Per la notte di San Silvestro, l'Amc Spa comunica che la funicolare chiuderà eccezionalmente domani, 31 dcembre, alle ore 19 ma riaprirà dalle ore 23.30 alle ore 6 per consentire al pubblico di festeggiare per le strade del centro storico di Catanzaro il nuovo anno. Il servizio sarà gratuito e si potrà parcheggiare a Catanzaro Sala e utilizzare il suggestivo mezzo di trasporto, sia per l'andata che per il ritorno. Si ricorda che la funicolare potrà essere presa anche dalla fermata del quartiere Piano Casa.

Inoltre, sarà possibile utilizzare, gratuitamente, i circa 60 posti del parcheggio di Bellavista e gli oltre 600 posti del Musofalo. In quest'ultimo caso ci sarà una navetta, dalle ore 23.45 alle ore 6 che consentirà agli utenti di giungere sino a Piazza Matteotti e di ritornare alle proprie vetture al termine dei festeggiamenti.