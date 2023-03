Amici della Musica, a Catanzaro il gradito ritorno del pianista Alberto Capuano

Il concerto si terrà giorno 17 marzo al Palazzo ‘De Nobili’

Pianista che riesce a spaziare dal repertorio classico a quello più contemporaneo, Alberto Capuano, venerdì 17 marzo, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, si esibirà in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

«Da parte della nostra Associazione – ha dichiarato Daniela Faccio – c’è sempre stata un’attenzione nei confronti di quei giovani che si fanno apprezzare nel campo della musica classica per il loro talento. Nel caso di Alberto Capuano va sottolineata la sua appartenenza alla Calabria. Già ospite di Amici della Musica, Capuano, ha saputo farsi apprezzare al di fuori della nostra regione per le sue doti tecniche e interpretative».

Un amore per la musica, quello di Alberto Capuano, ereditato dalla madre, Maria Vacca, anche lei pianista, e dalla nonna Graziella Provedel. Sin da giovanissimo si è esibito in svariati concerti come solista e ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne e Concorsi classificandosi sempre ai primi posti. Nell’aprile 2015 ha vinto il primo premioassoluto al Concorso Giovanissimi talenti di Trani. Ha partecipato come solista al Piano Napoli City 2016 e 2018 al Piano Milano City 2018.

Nel concerto di Catanzaro il pianista si esibirà in un concerto composto di due parti. La prima metà presenta autori romantici: Fryderyk Chopin, Franz Liszt e Sergej Bortkiewicz, un epigono di Rachmaninov. La seconda parte si svolge attraverso il Novecento, dalle atmosfere giapponesi di Toru Takemitsu, fino alle armonie di Claude Debussy passando per le suggestioni americane di Samuel Barber.

Sarà possibile assistere al concerto Alberto Capuano con l’abbonamento per l’anno 2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Fryderyk Chopin

Notturno in do diesis minore, op.27 n.1

Notturno in si bemolle minore, op.9 n.1

Bolero, op.19

Franz Liszt

Orage, da Années de pelèrinage – Première année: Suisse

Sergej Bortkiewicz

Studio in re bemolle maggiore op. 15 n.8

Toru Takemitsu

Rain Tree Sketch II

Samuel Barber

Excursions, op. 20

Un poco allegro

In slow blues tempo

Allegretto

Allegro molto

Claude Debussy

Pour le piano, op.95

Prélude

Sarabande

Toccata