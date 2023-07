Amici della Musica, a Catanzaro il Nigun Clarinet Quartet, i dettagli

Amici della Musica, a Catanzaro il Nigun Clarinet Quartet. Il concerto si terrà giorno 11 maggio al Palazzo ‘De Nobili’

Un passione comune e un progetto che li ha spinti a valorizzare la versatilità del clarinetto. Un’identità musicale che ha preso vita grazie alla volontà di Michele Giovinazzo, Michele Napoli, Gabriele Calcopietro e Stefano Anania di formare un ensemble musicale che sta ottenendo un successo di critica e pubblico. Il Nigun Clarinet Quartet giovedì 11 maggio, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, si esibirà in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

«Ho fortemente voluto inserire questo quartetto di musicisti calabresi – ha dichiarato Daniela Faccio – non solo per le loro indubbie doti tecniche, ma anche per la loro predisposizione a spaziare tra diversi generi musicali. Una caratteristica che li differenzia da altre formazioni di questo tipo. E’ una mia certezza che i quattro musicisti sapranno farsi apprezzare anche dal nostro pubblico».

La forza del Nigun Clarinet Quartet è quella di saper entrare in simbiosi con le partiture dei brani che eseguono, esprimendo al meglio le sfumature di ogni singola nota e riuscendo, grazie ad una sapiente tecnica, a sprigionare le opportune vibrazioni. Nelle loro esecuzioni mai nulla è scontato. La loro perfetta intesa esalta un repertorio che si differenzia nei generi e negli stili. Una dote che riesce a far cogliere aspetti nuovi dei brani, grazie ad un sapiente uso dei diversi tipi di clarinetto da loro utilizzati

Prerogativa del loro stile è la ricerca timbrica caratterizzata da una continua sperimentazione sulle vastissime possibilità espressive degli strumenti che compongono la famiglia del clarinetto dal Clarinetto Piccolo in Lab al Clarinetto Contrabbasso. Con tali strumenti nel concerto catanzarese il Nigun Clarinet Quartet eseguirà musiche di Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Federico Chueca, Patrick Hiketick, Astor Piazzolla, Mike Curtis e Javier Girotto, a dimostrazione di una grande versatilità.

Sarà possibile assistere al concerto del Nigun Clarinet Quartet con l’abbonamento per l’anno 2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

GLI ARTISTI



Michele GIOVINAZZO, clarinetto e clarinetto piccolo mib

Gabriele CALCOPIETRO, clarinetto contralto

Michele NAPOLI, clarinetto e clarinetto basso

Stefano ANANIA, clarinetto basso e clarinetto contrabbasso

PROGRAMMA

Georges Bizet

Carmen Suite

Giuseppe Verdi

Ballabili Macbeth

Giacomo Puccini

La Tregenda

Federico Chueca

Agua, Azucarillos y Aguardinete

Patrick Hiketick

Dansa Latino di Maria Del Real

Astor Piazzolla

La muerte del Angel

Mike Curtis

Bulgarian Bat Bite

Javier Girotto

Morronga la milonga