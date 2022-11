Amici della Musica, a Catanzaro il Premio Busoni 2021 Jae Hong Park

Il musicista coreano si esibirà il 2 dicembre a Palazzo ‘De’ Nobili’

Un nome tra i più prestigiosi del panorama della musica classica mondiale. Venerdì 2 dicembre, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro si esibirà il pianista sud coreano Jae Hong Park, nel cartellone della stagione 2022/23 dell’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria. L’evento è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

«La presenza di un artista talentuoso come Jae Hong Park – ha dichiarato Daniela Faccio – è motivo di orgoglio per la nostra Associazione. In questo concerto avremo la possibilità di ammirare un musicista che regalerà forti emozioni, dimostrando di essere in possesso di una tecnica straordinaria e di una efficace lettura degli spartiti da lui eseguiti».

Apprezzato in tutto il mondo per le sue indubbie qualità tecniche e per la sorprendente facilità con cui mostra il suo approccio, solo apparentemente semplice, con il pianoforte. Una dote innata che lo ha messo in evidenza nei premi più importanti del mondo, ultimo dei quali il Concorso Internazionale ‘Ferruccio Busoni’, ma anche nei numerosi concerti nei quali si è distinto per la sua incredibile energia e, al tempo stesso, per il suo tocco suadente ed elegante.

Caratteristiche che verranno esaltate dalla scelta dei brani selezionati per il concerto di Catanzaro come l’”Arabeske in Do Magg. Op. 18”, la “Sonata n. 1 Op. 11 in Fa diesis”, di Robert Schumann, la “Sonata n. 3 Op. 23”, di Aleksandr Skrjabin, il “Prélude, Choral et Fugue, in Si min. FWV 21”, di Cesar Franck. Un programma intenso per le sensazioni e l’espressività di cui è capace Jae Hong Park.

Sarà possibile assistere al concerto di Jae Hong Park con l’abbonamento per l’anno 2022/2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro.

LA SCHEDA

Jae Hong Park, classe 1999, ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2021. Jae Hong Park inizia giovanissimo a collezionare successi in diversi concorsi internazionali: vincitore del primo premio del Gina Bachauer Young Artists International Piano Competition e del Cleveland International Piano Competition for Young Artists, si è distinto anche all’Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, al Hilton Head International Piano Competition e al Concorso Pianistico Internazionale di Ettlingen. Si è esibito in numerose sale concertistiche; a soli 15 anni debutta a Buenos Aires, Argentina, e subito dopo viene invitato ad esibirsi presso la Frick Collection a New York e in recital ad Amsterdam e Utrecht in Olanda. Negli ultimi anni si è esibito in diversi paesi, tra cui Italia, Polonia, Spagna, e in svariati paesi dell’Asia, sia come solista che accanto a rinomate orchestre, tra cui la Israel Philharmonic Orchestra, la Jerusalem Camerata e la Utah Symphony Orchestra. È stato inoltre invitato a tenere concerti al Washington Piano Festival, al Gina Bachauer Piano Festival, al Grachten Festival e molte altre istituzioni concertistiche. Jae Hong Park è un fine interprete di musica da camera, talento che è stato coronato al Concorso Busoni dove oltre al primo premio ha vinto il Premio Speciale di Musica da Camera, che prevede tra l’altro una tournée con il Quartetto Schumann in diversi paesi europei. Attualmente studia alla Korea National University of Arts sotto la guida di Daejin Kim

PROGRAMMA

Robert Schumann

Arabeske in Do maggiore, op. 18

Sonata n. 1 in Fa diesis minore, op. 11

Introduzione – Un poco Adagio

Allegro vivace

Aria

Scherzo e Intermezzo – Allegrissimo

Finale – Allegro un poco Maestoso

Aleksandr Skrjabin

Sonata n. 3, in Fa diesis minore, op. 23

Drammatico

Allegretto

Andante

Presto con fuoco

Cesar Franck

Prélude, Choral et Fugue, FWV 21