Amici della Musica, a Catanzaro l’elegante proposta musicale del duo Martegiani-Di Fulvio

Un binomio tra i più interessanti del panorama musicale italiano. Venerdì 18 novembre, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro si esibirà il duo Alessia Martegiani e Maurizio Di Fulvio, rispettivamente voce e chitarra, nel cartellone della stagione 2022/23 dell’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, presieduta da Daniela Faccio, aderente ad AMA Calabria. L’evento è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria.

«Un gradito ritorno – ha dichiarato Daniela Faccio – di due musicisti che hanno segnato una delle pagine più belle dei concerti della nostra Associazione. La loro indiscutibile tecnica e l’eleganza nel rileggere alcuni classici dei nostri tempi saranno sicuramente gradite dai nostri numerosi appassionati che ci seguono da sempre, ma anche ai neofiti che si avvicinano per la prima volta a un genere musicale come quello proposto».

Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione raffinata di musiche da film e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione del choro brasileiro e standard latin-jazz. Tra i brani che il duo eseguirà alcuni classici come “Moon river”, “Manhã de Carnaval”, “Retrato em branco y preto”, tra gli altri saranno celebrati grandi compositori della musica internazionale da Jobim a Corea.

Un excursus di assoluto rilievo quello dei due musicisti. Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, effettuando tournée in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna.

Maurizio Di Fulvio, ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche e la critica specializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti della scena internazionale, definendolo: …”versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore”, …“capace di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi”, …“la sua esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra rispetto della tradizione e innovazione”, …“è sorretta da un’innata eleganza strumentale”, …“un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007), Carinhoso (2010)” e ’a vucchella (2018)”.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2022/2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro.

PROGRAMMA

Antonio Carlos Jobim / Retrato em branco y preto

Henry Mancini / Moon river

Ernesto Nazareth / Odeon

Nino Rota / Parla più piano

Di Fulvio / Martegiani / Vento e polvere

Chick Corea / Armando’s rumba

Heitor Villa-Lobos / Bachiana brasileira

Luiz Bonfá / Manhã de Carnaval

Ennio Morricone / Cinema paradiso

Nicola Piovani / La vita è bella

Astor Piazzolla / Oblivion

Zequinha De Abreu / Tico tico