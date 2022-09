Anche Coez sul palco della Summer Arena 2020. Il cantautore sarà in concerto a Soverato

SOVERATO (CZ) 8 FEB - Lo abbiamo visto ieri sera sul paco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Lo potremo vedere, anzi ascoltare, quest’estate anche a Soverato. Ci sarà infatti anche Coez nel programma della Summer Arena 2020 a cura della Esse Emme Musica. Il cantautore, che il 2019 ha consacrato tra gli artisti di maggior successo in Italia, sarà in concerto nella Perla dello Ionio il prossimo 2 agosto, con la data calabrese del “Tour 2020”, il nuovo progetto live prodotto da Vivo Concerti in programma per la prossima stagione estiva.

Una nuova avventura live per Coez, che arriva dopo un tour invernale che ha fatto tappa nei più importanti palazzetti italiani, partendo dal palco-culto dell’Arena di Verona e registrando il sold out al Mediolanum Forum di Milano. Nell’estate 2020 l’artista si esibirà sui palchi dei principali festival italiani e tornerà al Rock in Roma, dove nel 2018 ha infranto il record per un artista italiano in quell’evento, con circa 33 mila biglietti venduti.

L’annuncio di questo nuovo tour è la conferma di quello che è un periodo magico per Coez: nel gennaio 2019 ha presentato in anteprima il nuovo singolo “È sempre bello” a Milano e Roma con una proiezione del videoclip sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo e sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), alla presenza di centinaia di persone. Il brano è stato il singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019, nel gennaio 2020 è stato quindi scelto dalla piattaforma streaming come primo artista italiano per lanciare il format Spotify Singles, occasione che lo ha portato a registrare nei prestigiosi studi di Abbey Road una versione inedita di “La tua canzone” e una cover di “Via” di Claudio Baglioni. È stato infine, come dicevamo, super ospite durante la quarta serata del 70° Festival di Sanremo insieme a Gianna Nannini, con cui ha cantato il brano “Motivo”.

Le prevendite per i nuovi live di “Tour 2020” saranno disponibili online da lunedì 10 febbraio alle ore 11 e in tutti i punti vendita Ticketone e prevendite autorizzate da sabato 15 febbraio alle ore 11.

ESSE EMME MUSICA 2020





Nek 14 gennaio Teatro Politeama Catanzaro

Angelo Duro 28 febbraio Teatro Cilea Reggio Calabria

“Notre Dame de Paris” Dall’11 al 13 marzo PalaCalafiore Reggio Calabria

Modà 17 marzo PalaCalafiore Reggio Calabria

Brunori Sas 5 aprile PalaCalafiore Reggio Calabria

Gigi D’Alessio 22 aprile PalaMilone Crotone

Ficarra e Picone 20 luglio Summer Arena Soverato - Cz

Coez 2 agosto Summer Arena Soverato - Cz

Tommaso Paradiso 3 novembre PalaCalafiore Reggio Calabria