Anna La Croce porta avanti il nome della Calabria

Si è svolto ieri giorno 27 maggio 2023, presso il Castello Ducale di Corigliano-Rossano (CS), un luogo magico in quanto risalente all'XI secolo e definito uno "fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell'Italia meridionale", la tappa regionale del PERFORMER ITALIAN CUP ( campionato di arti performative riconosciuto dal CONI).

Al prospetto di un'eccellente giuria tra i quali Garrison Rochelle ( ballerino, coreografo, insegnante statunitense, molto apprezzato in Italia per la sua partecipazione in giurie importanti tra cui Amici di Maria De Filippi) e Ketty Capra (attrice, autrice, regista e scrittrice, con alle spalle molti successi teatrali ed è anche la Responsabile Nazionale del Metodo Pass e Fipass che, insieme all’Eps C.S.A.In, promuovono il primo ed unico campionato italiano di Arti Scenico Sportive Coreografiche e la conseguente trasmissione TV “Performer italian cup”.), la nostra artista Anna la croce sedicenne di Catanzaro, è stata premiata con il 1° posto della categoria C (16-18anni) di canto, direttamente dal Maestro Garrison.

La nostra giovane artista infatti dopo aver effettuato le selezioni provinciali nel mese di Aprile con il brano " Yesterday" dei The Beatles è passata alla finale regionale presentandosi con il brano "Promettimi" di Elisa che l'ha portata a questa vittoria meritata e per lei inaspettata. Contenta e emozionata la nostra giovane artista Anna La Croce, persiste nel voler raggiungere dei traguardi importanti in questo settore e persegue sempre di più nei suoi sogni credendoci senza sosta.Vista l'importanza dell'evento si è detta soddisfatta sia dell'organizzazione sia del meraviglioso luogo.La nostra talentuosa artista quindi si preparerà per rappresentare al massimo nella sua categoria, la sua amata Calabria alla finale nazionale che si svolgerà a Roma.

