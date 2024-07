Poesia e biodiversità: a Sellia Marina la prima presentazione del libro Radici come parole di Anna Guzzi

Giorno 29 aprile 2024, alle ore 18:00, nella Sala delle Culture di Sellia Marina (CZ), verrà presentato il libro di poesia della prof.ssa Anna Guzzi, Radici come parole, Aletti Editore, 2023. L'evento si inserisce in un percorso di promozione della lettura e affronta il testo poetico in chiave naturalistica, rielaborando le metafore paesaggistiche dello scrittore calabrese Lorenzo Calogero.

La Calabria reale e apocalittica di quest'ultimo, fatta di creta e vento che spazza le fiumare, nella rielaborazione dell'autrice, unisce le sue forme alle vallate andine del Perù e alla mentalità magica degli Indios, collegando idealmente due "Sud" del mondo. Domina su tutto un interrogativo di fondo: si può scavare nel paesaggio come si scava in un libro? Quali strati sotterranei del senso la parola poetica fa emergere?