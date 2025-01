Annuncio vendita cani sul web. Scatta la sanzione

Cosenza, 11 gennaio 2025 - La provenienza degli animali da compagnia e la tutela del benessere degli stessi sono alcune delle finalità dei Carabinieri Forestale durante la loro attività di controllo.



A tal riguardo, nelle scorse settimane i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Oriolo hanno sanzionato un cittadino di Rocca Imperiale per avere messo in vendita attraverso un noto sito web una coppia di cuccioli di Pastore senza attenersi a quelle che sono le disposizioni normative in merito alla vendita sul web.



In particolare, a seguito della campagna nazionale di controllo, i militari hanno notato la pubblicazione di due annunci dello stesso soggetto relativi alla vendita di due cuccioli.



Contattato l’uomo, si è proceduto alla verifica della documentazione in suo possesso che è apparsa subito non conforme con quanto disposto dalla normativa del 2022 che prevede per questo tipo di vendita l’identificativo dell’animale e della fattrice da inserire nell’annuncio.



Dal controllo è emerso anche che gli animali non erano iscritti all’anagrafe canina e che il soggetto aveva già proceduto alla vendita di altri cuccioli senza aver prodotto all’acquirente la certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell’animale obbligatoria in questi casi.



Per tali ragioni si è proceduto alla sanzione di 1660 euro al trasgressore e l’obbligo all’iscrizione all’anagrafe canina dei due cani oggetto dell’annuncio di vendita.