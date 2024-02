Antenna 5G a Girifalco: la Lega si schiera contro

La Segreteria Territoriale della provincia di Catanzaro unitamente al responsabile Lega del Comune di Staletti Gregorio Spinzo hanno appreso con rammarico dell’avvio dei lavori di installazione di una antenna 5g , sul territorio comunale.

In tanti , ci chiedono di farci portavoce e di fermare il tutto , pertanto non si può rimanere sordi a questo appello .

Richiesta pervenuta dal comitato “no antenne” e che sposa pienamente l’idea del referente della Lega, Gregorio Spinzo.

Recenti studi ARPACAL, Confermano che il territorio si trova già “BEN OLTRE I LIMITI CONSENTITI” per inquinamento elettromagnetico .

Allora chi ha redatto l’autorizzazione ad una nuova istallazione ? Chi ha preso impegno di ciò ?

È arrivato il momento che qualcuno si preoccupi del tutto e ne risponda pubblicamente ! Basta scarica barile e silenzio-assenso.

Chiediamo ad ARPACAL di intervenire TEMPESTIVAMENTE con una nuova misurazione , per una antenna , che non solo dal punto di vista sicurezza e salute pubblica , non gioverebbe, ma anche dal punto di vista di guadagno in termini di evoluzione tecnologica ; la stessa infatti punta sui territori di Squillace e Borgia , <> gioverebbero di un servizio eccellente , e Stalettì , d’altro canto, paese in cui viene installata , gioverebbe di cosa ? Di Nulla .

Solo l’affidatario del terreno , per pochi spiccioli , potrebbe giovarne , ma ci domandiamo tutti : <>.

Tanti rifiuti precedentemente erano pervenuti nonostante le ripetute richieste , proprio da cittadini che hanno a cuore la propria salute e la salute di tutta la comunità . Perché COMUNITÀ SIGNIFICA PENSARE AL PROSSIMO ! E rifletta chi deve e chi di dovere ! In maniera disinteressata e senza MERO INTERESSE PERSONALE !

Esortiamo l’amministrazione comunale , che prontamente con ordinanza ha già sospeso i lavori , dimostrandosi ancora una volta dalla parte dei cittadini , ed ascoltando un appello unisono , ad effettuare e convocare un consiglio in URGENZA , nel quale presentare un piano di regolamentazione di installazione antenne sul territorio (in quanto l’ente ne è sprovvisto) , ed andare fino in fondo , anche dal punto di vista legislativo e giuridico, se ce ne fosse bisogno, nelle sedi opportune!

UNITI VERSO UN UNICO OBBIETTIVO PER IL BENE DI STALETTÌ E DEGLI STALETTESI , ma anche per chi vive il nostro bel paese in vacanza godendo di bellezze mozzafiato che non devono assolutamente essere deturpate per interesse di POCHI !

La cosa pubblica è sacra , e in democrazia la voce del cittadino si ascolta !