ANTICHI DETTI DIALETTALI CATANZARESI

(con traduzione e significato)

a cura di MARIO MARTINO 1) I guai d'a pignata 'i sàpa 'a cucchjàra cchi riminìja.

(il contenuto del tegame lo conosce il mestolo / ognuno conosce le proprie vicissitudini)

2) Vala cchjù nu bonu amicu ca centu ducati.

(vale più un buon amico che cento ducati / come dire che chi trova un amico trova un tesoro)

3) L'acqua gùgghja e u porcu è a la muntagna.

(L'acqua già bolle, quando il maiale da macellare è ancora vivo e libero nel bosco / non si deve mai essere precipitosi se non si è sicuri abbastanza nelle cose):

4) Mònaca 'e cunventu, mantenuti a centu a centu.

(monaca di convento, amanti a cento a cento / l'atteggiamento morigerato delle persone, spesse volte è ingannevole)

5) A la mala vicina, 'a pitta chjìna.

(alla cattiva vicina di casa, dalle la "pitta" piena / il quieto vivere non è debolezza, ma è segno di civiltà e di intelligenza umana: soprattutto da usare verso chi, per natura, è stupido, litigioso o maldicente)

6) Chiddhu cchi sìmini ricògghj.

(Ciò che semini raccoglierai / E' come dire:che, se fai del bene agli altri e a te stesso, sarai ricompensato)

7) Cu' duna nu còcciu a la campagna, centu e unu nda guadagna.

(chi semina un chicco, ne guadagnerà cento e uno / il buon frutto è la ricompensa del lavoro onesto)

8) A lu 'nchjanu e a lu pendinu ogni santu t'è vicinu, ma si mini pp’a sagghjuta, non c’è Cristu cchi t'ajuta.

(In pianura e in discesa ogni "santo" è pronto ad aiutarti, ma se vai per la salita, nessun "cristo" ti aiuterà mai)

9) 'A ruvina de' poveri è 'a pezzenteria.

(la rovina dei poveri è la pezenteria / il riferimento è all'infamia e alla cattiveria umana, non certo alla povertà)

10) Si vòi 'ma t'arricchisci, fatica quandu ti 'ncrìsci.

(Se vuoi arricchire, lavora quando quando sei annoiato / oltre a vncere la noia, ne trarrai davvero un guadagno)

11) Acquazzuna non ìnchja puzzu.

(un solo acquazzone non riempie il pozzo / a volte, quando ci sembra di aver fatto tanto, abbiamo fatto ben poco)

12) A tavula misa, cu' non mangia perda 'a spisa.

(a tavola apparata, chi non mangia resta digiuno / nella vita bisogna saper cogliere e sfruttare le buone occasioni)

13) U cana muzzica u culu do' sciancatu.

(il cane randagio morde le terga dello sciancato / quando la sfortuna perseguita oltremodo chi già è sfortunato)

14) Cu' sàgghja troppu 'a cerasàra si rumpa u culu.

(chi s'arrampica troppo in alto sui rami del ciliegio, cadrà e si farà male / l'ingordigia e l'imprudenza, prima o poi arrecano danno)

15) Duva càntanu troppi gaddhi, non 'nghjòrna mai.

(là dove cantano troppi galli, non albeggia mai / quando si è in troppi a comandare, non c'è nessun costrutto)

16) Omu onestu, omu perfettu, chjcatùra a lu cozzettu.

(l'uomo onesto e perfetto ha le pieghe sul retro del collo / le pieghe sul collo dell'uomo sono indice di forza e di operosità)

17) Quandu è tempu do' zappàra, né parenti e né cumpara.

(quando è tempo di svellere il terreno, non ci sarà nessun parente e nessun "compare" che ti offrirà il suo aiuto)

18) Quandu è tempu de vindigna i parenti su' na pigna.

(quando è stagione di raccolta, i parenti sono come una pigna /... te li ritroverai vicini e pronti a godere del frutto della tua fatica)

19) Quandu chjòva d'a muntagna, pìgghja 'a zappa e va' in campagna;

(Quando piove dalla montagna, prendi la zappa e vattene in campagna / ...svellere o zappare il terreno reso molle della pioggia è meno faticoso e - quindi - più produttivo)

20) Quandu chjòva d'a marina, posa 'a zappa e va' in cucina.

(quando la pioggia arriva dalla costa, riponi la zappa e vattene in cucina /...a fare le provviste per l'inverno)