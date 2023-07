Anticiclone Cerbero: Italia in preda alle fiamme! Estate bollente in arrivo questo weekend. I dettagli

Meteo weekend: l'anticiclone Cerbero infiamma l'Italia, l'estate prende il sopravvento!. L'anticiclone africano CERBERO è pronto ad infiammare l'Italia, già dal weekend! E attenzione perché gli ultimi aggiornamenti paiono aver addirittura rincarato la dose del caldo, proprio per sabato 8 e Domenica 9 Luglio.

A dire il vero, già da Venerdì 7 l'anticiclone africano, che abbiamo chiamato Cerbero, si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a conquistare il Mediterraneo centro-occidentale e darà così il via così alla seconda ondata di calore di questa Estate 2023, ondata che sarà certamente più intensa della precedente, verificatasi a Giugno, con l'arrivo dell'anticiclone Scipione.

Nella mitologia Cerbero è un cane-mostro a tre teste, cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi: la scelta del nome non è casuale, infatti l'anticiclone distribuirà l’intensità del caldo in maniera leggermente diversa su tre differenti zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste: la prima zona è quella costituita dal Sud e dalle Isole Maggiori; la seconda zona è l’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza, infine, è il Nord.

La mappa che vi proponiamo qui sotto mostra proprio il campo di alta pressione (indicato con la lettera "A") supportato da masse d'aria roventi in arrivo direttamente dall'interno del deserto del Sahara.

Gli effetti si faranno sentire già da Sabato 8 Luglio quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate con clima rovente su buona parte del Paese (da segnalare solo dell'instabilità, con isolati temporali, sull'arco alpino) con temperature diffusamente oltre le medie climatiche e punte fin verso i 35°C al Centro (versante tirrenico) e anche oltre in Sardegna.

Ma Cerbero mostrerà tutta la sua potenza soprattutto nel corso della giornata di Domenica 9 Luglio determinando un ulteriore incremento dei valori termici: come possiamo vedere dalla seconda mappa qui sotto, riferita alle temperature massime, risultano evidenti le tre zone (o meglio dire fasce) di caldo: sono previsti picchi fino a 34-35°C sulle pianure del Nord, oltre i 36°C e al Centro, ed addirittura sopra i 40-41°C sulla Sardegna (colore nero) e localmente sulla Sicilia.

A rendere ancora meno sopportabile il caldo ci penserà l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno infatti di tanta umidità lungo il tragitto sul mar Mediterraneo, dal Sahara verso l'Italia; condizione questa, lo ricordiamo, di disagio fisico.

Prepariamoci dunque ad un weekend arroventato, l'anticiclone africano Cerbero è pronto ad investire il nostro Paese con il suo carico di masse d'aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara.

L'Estate stavolta farà sul serio! (iLMeteo)





