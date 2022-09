Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Figurine che passione! Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, qual è il titolo di questa puntata? "Ce l'ho, ce l'ho, mi manca".

Ogni album di figurine inizia e, se possibile, si completa così.

Nel mezzo ci sono nuove bustine, scambi, regali e ricerche disperate.

Vuoi dire che l'argomento saranno le figurine dei calciatori?

Esatto! Il tema della nostra puntata è: “Figurine che passione!”

Allora come si svilupperà la puntata?

Devo dire che l'argomento ha suscitato molta curiosità fra i nostri ospiti, tanto da avere un salotto pienissimo, tutti hanno ricordi, la figurina preferita o la collezione degli album.

Ma come sempre non andiamo solo nei ricordi, parliamo di iconografia e filosofia, di come si è evoluta la raccolta di figurine e come l'immagine sia diventata gadget e pubblicità in tutte le sue forme.

Per esempio?

Siamo andati a cercare le rappresentazioni più curiose.

Ad esempio la campagna di una famosa birra tedesca per il campionato 1973/74 dette vita a un’iniziativa originale e molto apprezzata dai collezionisti: all’interno del tappo veniva riprodotta l’immagine di un giocatore di Serie A.

Quanti giochi rincorrendo quei tappi!

E non solo tappi…

Simpatica la campagna iconografica di una birra italiana Campioni col baffo del 2016 in occasione del campionato europeo che ha ritratto sull’etichetta delle bottiglie le immagini di vecchie glorie con i baffi.

Schierava una vera e propria formazione: in porta Tacconi, in difesa Bergomi e Zaccarelli, a centrocampo Causio e Mazzola e in attacco Virdis e Pruzzo.

Tutti calciatori che dei propri baffi hanno fatto uno status symbol!

Nel 2019 si aggiungono altre due curiose iniziative: il Biscobomber, biscotto a forma di pallone delle più blasonate squadre di calcio e le confezioni di pasta dedicate ai colori di 9 squadre.

E poi, tazze, orologi, cover di telefoni cellulari.

I tifosi hanno solo l’imbarazzo della scelta.

Ci credo che hai un salotto affollato!

Argomento divertente e nello stesso tempo interessante.

Io ricordo che giocavo con le biglie sulla spiaggia.

Biglie colorate con le immagini dei calciatori, mio fratello le collezionava con i suoi compagni di scuola, io m’intrufolavo nel gioco.

Grazie Alessandra, questo ricordo lo aggiungerò al tema e cercherò le biglie.

Comunque nell'album delle figurine oggi è entrato di diritto anche il calcio femminile.

Prendiamo spunto da questo per trattare un argomento a me caro con una "specialissima" ospite (ho anticipato lo "sgub").

Partiremo da come si allenano le nostre calciatrici.

Come sempre arrivi a oggi con un argomento che entra nel calcio a gamba tesa.

L'hai detto, dopo tanto tempo ora suscita interesse.

Prima di salutarci ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto!

