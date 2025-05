Appello di Ruggero Pegna agli elettori Udc e moderati.

Tempo di lettura: ~3 min

Nell’avvicinarsi della scadenza elettorale, da attuale segretario dell' UDC di Lamezia Terme, partito con una grande tradizione di consensi in questa Città, invito tutti i lametini che si riconoscono nei valori cattolici e democratici di questo partito a votare il candidato a sindaco di Lamezia Terme avvocato Mario Murone, certo che sia indiscutibilmente la migliore scelta.

Sono convinto, infatti, anche da ex candidato a sindaco, che possa dare a Lamezia l’esperienza di amministrazione efficiente, capace, trasparente e, perché no, anche visionaria, alla quale io stesso puntavo, ridando a Lamezia l’immagine di prestigio che merita.

Allora il centrodestra non era unito, diviso in uno schieramento ufficiale e un altro finto civico, persino con la Lega ufficialmente fuori dai giochi.

Oggi è coeso e può puntare ad una vittoria al primo turno.

L’avvocato Murone, come ormai noto a tutti, è una figura stimata professionalmente e umanamente a livello nazionale, una figura proveniente da una formazione cattolica con forti principi e valori etico-morali, umanitari, capace di ascolto e fare squadra, creare una macchina politico-amministrativa competente, efficiente, affiatata e amalgamata, con direzione una grande Lamezia.

Mi sono rimesso in gioco, anche da semplice candidato consigliere, perché credo che sia giusto dare un contribuito per un’amministrazione in grado di affrontare problematiche quotidiane ed idee di sviluppo, progetti di ammodernamento, dal funzionamento della macchina comunale alla cura dell’intero territorio, senza tralasciare alcuna parte della città e fascia di cittadini, in un processo in grado di creare servizi, bellezza urbana, occasioni culturali, eventi, migliorando nel complesso la qualità della vita della comunità.

In questa prima esperienza da consigliere, ho prodotto numerose mozioni per il decoro, l’arredo urbano, la viabilità, la bellezza, l’uso di strutture per eventi, alcune divenute realtà.

Per tale motivo spero di poter proseguire, anche con l’acquisita esperienza, a contribuire a rendere più bella e vivibile la nostra Città.

Per l'impossibilità di creare una nostra lista di unione di ex democristiani, a causa di alcune defezioni dell’ultimo momento, insieme a Giancarlo Nicotera, brillante presidente del consiglio comunale e sostenitore di varie mie mozioni e del concetto stesso di bellezza, ho accettato di candidarmi con Calabria Azzurra, che ci ha offerto amichevole ospitalità.

In questi giorni stiamo vedendo una passerella di figure politiche regionali e di altre Città, che si spendono in modo acceso in questa campagna elettorale, talvolta togliendo spazio ai veri candidati.

Vanno ringraziati tutti, perché è un segnale importante di quanto sia centrale Lamezia anche politicamente e di quanto fare rete a tutti i livelli sia imprescindibile, ma voglio essere chiaro: Lamezia deve essere in grado di esprimere classe dirigente vera, autonoma, libera, non asservita per interessi personali e poltrone, perché solo così potrà davvero crescere e assurgere ai ruoli di prestigio che merita.

L'impegno, al di là del risultato personale, consapevole della difficoltà di prendere voti in questo mare di candidati, autentica moda del momento, rimarrà comunque quello di proseguire con l'UDC a migliorare Lamezia con idee e visioni.

Le cose belle per la Città sono per tutti noi che la viviamo e per chi verrà! Votate convinti che sia un voto utile, non solo perché vi è stato chiesto da un amico o un parente. Votate chi può rappresentarci dignitosamente, chi ha dimostrato capacità, chi ha progetti, un bagaglio culturale adeguato, siate i primi costruttori di un futuro migliore!

Ruggero Pegna

