Apprensione durante l'Affrontata di San Calogero: La statua della Madonna rischia di cadere durante la processione pasquale

Durante la tradizionale processione religiosa dell'"Affrontata" a San Calogero, centro del Vibonese, in occasione della Pasqua, si sono verificati momenti di apprensione quando uno dei portatori della statua della Madonna ha perso l'equilibrio e scivolato a causa di una stoffa presente sulla strada. La statua della Madonna si è inclinata pericolosamente, rischiando di cadere a terra, ma è stata prontamente ripresa dagli altri portatori che sono riusciti ad evitare il peggio in extremis. L'episodio è accaduto di fronte a centinaia di persone che erano presenti per assistere alla rappresentazione della resurrezione di Cristo e l'incontro con la Vergine.

Fortunatamente, la statua della Madonna non ha riportato danni e la processione è proseguita senza altri intoppi fino alla conclusione, tra la commozione dei fedeli.

L'incidente ha suscitato un senso di preoccupazione tra i presenti, ma la situazione si è risolta positivamente grazie alla prontezza d'intervento degli altri portatori. La processione è proseguita con emozione e devozione da parte dei fedeli, che hanno continuato a seguire le statue della Madonna e di San Giovanni Battista lungo le strade del paese.

La "Affrontata" è una tradizione molto sentita a San Calogero, durante la quale le statue della Madonna e di San Giovanni Battista vengono portate in processione per le vie del paese, rappresentando l'incontro tra la Madonna addolorata e il Cristo risorto. La manifestazione richiama ogni anno numerosi fedeli e visitatori, ed è un momento di grande devozione e partecipazione per la comunità locale.

Nonostante l'incidente, la processione è giunta a conclusione senza ulteriori intoppi, e la Madonna è stata riportata al suo luogo di culto senza riportare danni. L'episodio è stato comunque motivo di riflessione sulla necessità di adottare precauzioni per garantire la sicurezza durante le processioni e altre manifestazioni religiose, al fine di evitare incidenti simili in futuro.

La comunità di San Calogero ha dimostrato grande spirito di solidarietà e fede, continuando a partecipare attivamente alle celebrazioni pasquali nonostante l'episodio di apprensione. La "Affrontata" rimane un momento importante di raccoglimento e devozione per i fedeli, che continuano a onorare le tradizioni religiose della loro comunità con profonda devozione e rispetto.