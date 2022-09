Aquile in classe: i social media protagonisti del primo incontro al Liceo Classico “Galluppi” Video

Aquile in classe i social media protagonisti del primo incontro al Liceo Classico “Galluppi”

CATANZARO, 28 SET. - Si è svolto questa mattina il primo incontro del progetto “Aquile in classe”, iniziativa che nel biennio 2021-2023 coinvolge 15 istituti della città di Catanzaro tra medie e superiori. La prima scuola protagonista per la nuova stagione è stato il Liceo Classico “Galluppi” che ha ospitato la dirigenza giallorossa e i calciatori Ghion e Vandeputte nell’incontro dal titolo “Calcio e Web”.

La mattinata è stata aperta dal collaboratore della dirigente, Giuseppe Costantino, che ha prima portato i saluti della ds, professoressa Rosetta Falbo e poi introdotto l’incontro, rimarcando l’importanza della vicinanza del club alle scuole della città, ma anche come lo sport fosse centrale nell’antica Grecia e in ciò che i ragazzi studiano ogni giorno al Liceo Classico. Poi è stata la volta del coordinatore del progetto Piero Gigliotti che ha raccontato le finalità dell’iniziativa “Aquile in classe”.

Successivamente l’incontro è entrato nel vivo: Cristiano Politini, componente dell’ufficio stampa giallorosso e social media manager del Club, ha spiegato il lavoro svolto dalla società sul web e ha risposto alle domande inerenti le tematiche social. Tante poi le curiosità che hanno visto protagonisti i calciatori Ghion e Vandeputte: numerosi spunti interessanti, come i temi legati al razzismo o alla crescita del calcio femminile, ma anche gli aneddoti sulla vita privata, sui percorsi di studio e, infine, sul calcio giocato.