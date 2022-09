Arcidiocesi di Rossano–Cariati e Coldiretti Calabria “Cura e Salvaguardia del Creato”

Arcidiocesi di Rossano–Cariati e Coldiretti Calabria insieme per il lavoro, l’impresa e lo sviluppo sostenibile e durevole. Le prime iniziative.

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 15 SETT - Il mese dedicato dalla Conferenza Episcopale Italiana alla “Cura e Salvaguardia del Creato” sempre più imperniato sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si’”, quest’anno ha come tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà per nuovi stili di vita”.



Nell’intento di avviare un percorso che sviluppi, una cultura del rispetto e salvaguardia dell’ambiente e di valorizzazione del lavoro agricolo, l’Arcivescovo di Rossano-Cariati, S. E. Mons. Giuseppe Satriano, insieme alla dott.ssa Tina De Rosis, Direttore dell’Ufficio Diocesano per Problemi Sociali e il Lavoro, hanno incontrato i dirigenti della Coldiretti Calabria.

Nell’ambito di questo incontro è stata concordata la celebrazione della Giornata della benedizione della terra e del lavoro agricolo, che si svolgerà domenica 27 settembre, alle ore 10,00, presso la parrocchia S. Pio X in Corigliano Rossano, c.da Piragineti, con la Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.

Nello stesso incontro, si è auspicata la formazione di un gruppo di lavoro in cui le parti convenute, si impegneranno ad elaborare un progetto finalizzato ad accompagnare la disponibilità e la vocazione di quanti si vogliono intraprendere la professione agricola. L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e la Coldiretti metteranno a disposizione di quanti vorranno condividere il progetto le loro competenze e le loro risorse.

Arcidiocesi Rossano-Cariati

Coldiretti Calabria