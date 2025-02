Ardore-Calcio: Contro la Paolana un pareggio che soddisfa a metà. Per il Presidente Minniti la strada per la salvezza è quella giusta.

Ancora una buona prestazione degli uomini di mister Criaco (Ardore), che non è però suffragata da una vittoria che consentirebbe alla squadra di risalire in classifica ed allontanarsi, quindi, dalle sabbie mobili della zona playout. Attualmente l’Ardore ha 14 punti e occupa la terz’ultima posizione in graduatoria.





Ospite ieri, allo stadio di Contrada Vescovado, la Paolana (35 punti e terza forza del campionato) di mister Andreoli, squadra forte ed ostica che i padroni di casa hanno saputo affrontare con piglio e decisione tant’è che in campo la differenza di punti e di posizione non si è per nulla notata.





Eppure la partita era iniziata bene per la squadra di Criaco, che si è saputa proporre in avanti con un gioco brillante, frutto di un centrocampo ben assortito (Matic e Martino su tutti) e le incursioni sulle fasce di Carvalho e Sow; in avanti, invece, si è molto sentita la mancanza del punteros Lorenzoni, rimasto precauzionalmente in panchina per qualche problemino fisico, problema che lo ha condizionato anche nella mezz’ora del secondo tempo in cui è rimasto in campo.





La Paolana, dal canto suo, ha disputato anch’essa una buona gara, facendo argine soprattutto a centrocampo e limitando al massimo i rischi per il portiere Como.





La prima frazione di gioco scorre via senza particolari sussulti e si chiude sullo 0-0. Da segnalare soltanto qualche scorribanda laterale di Sow che al 22’ pt mette bene al centro un cross che Langata intercetta impegnando Como che respinge.





Di contro la Paolana si fa vedere in avanti alla mezz’ora circa, quando Santangelo sfruttando una serie di rimpalli si ritrova la palla tra i piedi e dal limite scaglia un tiro che si spegne a circa un metro dalla porta difesa da Fraga.





Nella ripresa i padroni di casa continuano a proporsi in avanti cercando di sfruttare al meglio la verve e la velocità del duo Sow-Carvalho, tra le azioni più pericolose si segnalano due calci di punizione di Matic non sfruttate a dovere dai compagni e qualche ripartenza della Paolana che non ha impensierito più di tanto Fraga.





Alla fine, un punto per uno che smuove la classifica, ma che lascia probabilmente l’amaro in bocca soprattutto alla squadra di casa che contava molto sulla vittoria per acquisire non solo i punti ma anche quel morale necessariamente positivo per affrontare il resto della stagione.





Nel prossimo turno l’Ardore andrà a far visita alla Reggioravagnese, mentre la Paolana ospiterà l’ostica Isola Capo Rizzuto.





Al termine dell’incontro, contento a metà il Presidente dell’Ardore Eugenio Minniti: “Volevamo riprenderci i punti lasciati a Bocale, ma nonostante l’ottima prova dei ragazzi non ci siamo purtroppo riusciti. Merito ovviamente anche di una buona Paolana, che in caso di vittoria sarebbe andata a soli tre punti dalla capolista Lamezia. Viste le ultime prestazioni della squadra, che in appena sette giorni ha incontrato le prime due della classifica (Lamezia e Paolana) e la terza l’affronterà domenica prossima (Reggioravagnese), sono fiducioso e dico che la classifica è bugiarda. Faccio i complimenti al nostro mister Alberto Criaco per come ha messo e diretto in campo i ragazzi, soprattutto nella prima frazione di gioco dove siamo riusciti ad imporre il nostro gioco senza subire nulla. Nella ripresa abbiamo continuato a macinare gioco e ci siamo riproposti con Lorenzoni che non stava tra l’altro bene, ma che nella mezz’ora in cui è stato in campo ha fatto sentire il suo peso. La squadra c’è, ora abbiamo un centrocampo che macina gioco e lo fa con Martino, Matic e l’ultimo arrivato De Stefano, oltre a Panetta e Parafioriti che ormai sono delle certezze. Per la salvezza non dobbiamo fare i conti sugli altri ma su noi stessi, dobbiamo andare avanti con impegno e grande lavoro e alla fine sono certo che l’obiettivo sarà raggiunto”





Risultato: Ardore Calcio Vs Paolana 0 – 0





Ardore: Fraga 6; Trichilo 5,5 (21’ ST Mazzone 5,5); Murdaca 6 (43’ st Cimino sv); De Stefano 6,5; Langata 6; Nucera 6; Pipicella 6 (15’ st Lorenzoni 6); Matic 6,5; Martino 6,5; Carvalho 6 (39’ st Tromba sv); Sow 6 (18’ st Parafioriti 5,5). All. A. Criaco 6





Paolana: Como 6,5; Semaforico 6 (25’ st Signorelli 5,5); Miceli 5,5; De Luca 6; Ficara 5,5; Angotti 6; Santangelo 6; Sidoti 5,5; Mazzotta 6,5; Crocitti 6; Martello 5,5 (27’ st Romagno 5,5). All. A. Andreoli 6





Arbitro: Katia Cilento della Sz di Catanzaro