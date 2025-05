Ardore Calcio: Il Presidente Minniti dopo la vittoria contro il Rende guarda con fiducia al playout (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Ardore Calcio: Il Presidente Minniti dopo la vittoria contro il Rende guarda con fiducia al playout

ARDORE (RC) – Si è concluso con un'emozionante vittoria per 4-3 l’ultimo match della stagione regolare di Eccellenza tra Ardore e Rende, disputato allo stadio di Contrada Vescovato. Una partita sentita, intensa, che ha visto l’Ardore imporsi con determinazione, nonostante un finale in rimonta da parte degli ospiti. Subito dopo il fischio finale, il giornalista Pasquale Rosaci ha intervistato il Presidente dell’Ardore Calcio, avv. Eugenio Minniti, e il dirigente Antonio Reitano.

Minniti: "A Castrovillari con grinta, cuore e consapevolezza dei nostri mezzi"

Il Presidente Minniti ha analizzato così la partita e lo scenario che si apre in vista dei playout:

"Era una gara che volevamo vincere sin dall'inizio. Ci serviva per sperare di giocarci il playout in casa, anche se non fa molta differenza: contano i due risultati utili. Due anni fa perdemmo in casa contro la Palmese proprio in queste condizioni. Oggi siamo andati sul 4-1, poi il mister ha fatto i cambi per far riposare i ragazzi e abbiamo concesso due gol nel finale."

"A Castrovillari ci giochiamo tutto. Ma c'è una netta differenza di valori in nostro favore. Con grinta, determinazione e cuore possiamo centrare l’obiettivo: mantenere la categoria."

Una stagione segnata da sfortuna e sacrifici

Il presidente ha sottolineato anche le tante difficoltà affrontate durante l’anno:

"È stata una stagione sfortunata. Abbiamo colpito almeno 18 legni, sbagliato rigori importanti, subito numerosi infortuni. Eppure siamo ancora in corsa. A inizio girone d’andata eravamo penultimi, oggi possiamo ancora salvarci."

"Dal 2019, con Reitano, Campisi e altri soci, abbiamo fatto sacrifici enormi per portare l’Ardore dalla Seconda Categoria alla Serie A regionale. Continueremo con impegno, qualunque sia l’esito del playout."

Giovani protagonisti: la via maestra dell’Ardore

Tra i punti positivi, spicca la valorizzazione del vivaio:

"Anche quest’anno molti under hanno dato il loro contributo. Politano, Mazzone, Parafioriti, Larchinato, Tricol, Darello: il futuro passa da loro. Puntare sui giovani è l’unica via sostenibile per restare competitivi senza spese folli. Mister Criao ha lavorato benissimo su questo fronte e continueremo su questa linea."

Un appello ai tifosi e un pullman verso Castrovillari

Il Presidente ha lanciato un appello alla tifoseria in vista dello scontro decisivo in trasferta:

"Ci sarà un pullman da almeno 50 posti. C’è entusiasmo, c’è voglia di sostenere i ragazzi. I tifosi sono stati encomiabili anche nei momenti peggiori e meritano una soddisfazione. Li ringrazio tutti a nome della società."

Condanne per le scritte offensive comparse allo stadio

Non è mancato un passaggio su un episodio spiacevole avvenuto prima della partita:

"Sono amareggiato per le scritte offensive contro la società e la mia persona. I carabinieri sono intervenuti e tutto è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Si tratta di comportamenti vili, che nulla hanno a che vedere con i nostri veri tifosi. Purtroppo, è l'effetto di un uso distorto dei social, dove l’odio viene alimentato senza consapevolezza delle conseguenze. Ma noi andiamo avanti a testa alta."

Ora testa al playout

Mentre si attende l’ufficialità della data della sfida con il Castrovillari (probabilmente l’11 o il 18 maggio), l’Ardore si prepara con concentrazione. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’Eccellenza.

Come ha concluso Eugenio Minniti:

"Sarà la gara più importante dell’anno. Speriamo sia una bella giornata di sport, dove prevalgano i valori veri: rispetto, condivisione e passione. Vincere significherebbe chiudere questa stagione difficile con il sorriso."

