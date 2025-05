Ardore. L’Academy Ardore è salva. Vince l’ultima contro la Bagnarese (5-2).

Tempo di lettura: ~3 min

L’incontro disputato ieri ad Ardore allo stadio di Contrada Vescovado, tra l’Academy Ardore (33 punti in classifica) e la Bagnarese (39 punti), era praticamente già segnato sin dall’inizio in quanto gli unici ad avere interesse al conseguimento di una vittoria erano gli uomini di mister Francesco Maviglia.

Pertanto, vittoria doveva essere e vittoria è stata (5-2) e tutti a casa. I bianco-orange hanno superato l’ostacolo in maniera disinvolta, fornendo una prova -seppur scarica di motivazioni almeno da una parte- ricca di spunti ed occasioni da rete, consegnando così di fatto la matematica salvezza dopo un campionato tirato e, soprattutto, sofferto nella prima parte della stagione. Quindi ora, dopo il prevedibile momento di euforia generale vissuto al termine dell’incontro ci potrà essere il tradizionale rompete le righe.





La Bagnarese, soprattutto, scende in campo con la formazione ampiamente rimaneggiata, con tanti giovani interessanti che si mischiano all’esperienza messa in campo dai pochi over presenti.

La partita inizia al piccolo trotto, con i padroni di casa padroni del campo e che soltanto dopo circa dieci minuti mettono in cascina il risultato realizzando una prima rete con l’onnipresente Figliomeni, che approfitta in mischia della confusione generale per ribattere in rete da distanza ravvicinata. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti con Archinà, che semina lo scompiglio sulla sua fascia e dopo aver superato in dribbling un paio di avversari batte, a giro, il portiere ospite dalla distanza. La terza rete, che fissa il risultato della prima frazione di gioco sul 3-0, viene ancora realizzata da Figliomeni, furbo a sfruttare gli spazi liberi e tirare a colpo sicuro.





Nella ripresa gli ospiti cercano di onorare al meglio la presenza e si spingono con maggiore convinzione in avanti, tanto che accorciano le distanze con Ocello che approfitta di uno svarione di Tavernese che non trattiene la palla e ribatte in rete (3-1). Ma ci pensa Varacalli (Academy) a rimettere in linea le giuste distanze con un bel goal realizzato dalla breve distanza. Poi è ancora Ocello che riporta sotto la Bagnarese grazie ad un rigore realizzato a seguito di un discutibile fallo commesso in area (4-2). Ed infine è Barbaro, che mette la pietra tombale sulla partita realizzando la rete del 5-2 finale. Con questi tre punti l’Academy sale a quota 36 e conferma la sua posizione di classifica che la pone al riparo da ogni pericolo. Quindi, al triplice fischio, entusiasmo in campo e sugli spalti per una salvezza tanto sofferta quanto meritata.





Prima dei sobri festeggiamenti sono state consegnate dal Direttore Generale, Gianfranco Sorbara, due targhe di riconoscimento per il prezioso supporto e la presenza fattiva fornita nel corso della stagione sportiva da: “Auser. Noi ci siamo…” di Bovalino e dalla “Associazione Misericordia” di Ardore.





Ora, il meritato riposo e poi via alla nuova stagione che, come ha detto il presidente Varacalli, partirà certamente dallo zoccolo duro di questa squadra che tante soddisfazioni ha dato alla dirigenza ed alla splendida tifoseria sempre presente e vicina alla squadra.





Il tabellino:

Academy Ardore Vs Bagnarese 5-2





Marcatori: Figliomeni (2), Archinà, Varacalli e Barbaro per l’Academy. Ocello (2) per la Bagnarese.





Le formazioni:





Academy Ardore: Tavernese, Cinanni, Varacalli, Placanica, Barbaro, Musolino, Nicita, Figliomeni, Gobatto, Archinà, Trimboli. All. Francesco Maviglia.





Bagnarese: Foti, Iannì, Cotroneo, Carbone, Zagari, El Makni, De Maio, Versace, Papalia, Calabrò, Careri. All. Normann Bellè.





Arbitro: Sig. Matteo Gatto della Sz di Reggio Calabria.





Pasquale Rosaci