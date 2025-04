Ardore: l'Academy consolida la sua posizione battendo il Gallina (2-0).

L’Academy Ardore con la vittoria di ieri contro il Gallina di mister Andrea Ferri (2-0), diretta concorrente nella lotta per uscire fuori dal pantano della zona playout, ha posto seriamente le basi per chiudere in bellezza un campionato altalenante che, soprattutto nella seconda parte, ha riservato risultati positivi corredati anche da prestazioni spesso più che soddisfacenti.





La partita di ieri, disputata presso lo stadio di contrada Vescovado ad Ardore, come più volte è accaduto nel corso del campionato, ha visto i ragazzi di mister Francesco Maviglia (ieri al centro della difesa) iniziare con il freno a mano tirato, tant’è che nella prima mezz’ora ad andare più vicini al vantaggio sono stati gli ospiti reggini con una bella punizione calciata dalla distanza da Cristiano Aliquò, tiro che ha colpito la traversa.





Da segnalare che dopo circa 10’ pt, Pedullà dell’Academy si è infortunato e al suo posto è entrato Dionigi Placanica che ha dato maggiore sicurezza e consistenza al reparto difensivo, rendendosi anche propositivo con i suoi lunghi lanci.





Scampato il pericolo, l’Academy ha cominciato a macinare gioco riversandosi nell’area avversaria, seppur con poca concretezza in zona goal. La prima frazione si chiude, quindi, con il risultato di parità (0-0).





Nella ripresa, invece, c’è stato un monologo degli uomini di mister Maviglia che sin dall’inizio hanno mantenuto costantemente il possesso della palla imbastendo numerose azioni pericolose che hanno fruttato due reti, la prima di Figliomeni che ha trafitto il portiere ospite a seguito di un calcio d’angolo, e la seconda costruita e chiusa in rete dal capitano Saverio Trimboli che, ricevuta la palla sulla fascia destra, ha prima scartato un paio di avversari e poi, accentrandosi verso l’area, ha trafitto il portiere avversario con un tiro a giro che ha sorpreso tutti.





Nonostante il doppio vantaggio i padroni di casa hanno continuato a rendersi ancora pericolosi, sempre con Trimboli e Figliomeni soprattutto, ma anche con qualche inserimento dei centrocampisti che hanno trovato largo spazio tra le maglie del Gallina.





Verso la fine della partita è uscito dal campo, per l’Academy, Morales per un colpo ricevuto al piede. Tra gli ospiti in evidenza Aliquò, che oltre alla traversa colpita nel primo tempo si è reso pericoloso anche nella ripresa con un pallonetto dalla distanza uscito fuori di poco.





Dopo la girandola di sostituzioni e 5’ di recupero concessi dall’ottimo arbitro Grimaldi della Sz di Lamezia Terme, l’incontro si è chiuso con il risultato di 2-0 per l’Academy, un risultato che, come dicevamo all’inizio, fa ben sperare nella chiusura positiva della stagione e che consente di guardare con maggiore fiducia e serenità al futuro come ha avuto modo di dire al termine della partita il Direttore Generale, Gianfranco Sorbara, pur mantenendo il giusto entusiasmo e la massima concentrazione rispetto alle due prossime decisive partite.





Ricordiamo che negli ultimi 180’ l’Academy dovrà andare a fare visita al Città di Siderno (41 punti attuali e in zona playoff) e chiuderà in casa contro la Bagnarese. Di contro, il Gallina, ospiterà in casa il forte Catona (terzo con 65 punti) e andrà a fare visita alla Bovese.

Nonostante lo stop, soddisfatto della prova dei suoi ragazzi mister Ferri che è parso fiducioso sulla chiusura della stagione.