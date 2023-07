Area Live 23, Musical e colori al Teatro Vittoria Manzoni il 27 giugno

Area Live 23, rinomata scuola di musica e danza di Lucca, è pronta ad allietare il pubblico con spettacoli, musica e arte.



Per il mese di giugno Area Live 23 presenta un calendario fitto di appuntamenti musicali. Il 25 giugno, ore 20:30, si svolgerà il Summer Concert&Dance al Cinema Teatro Puccini ad Altopascio.



Per il 27 giugno alle ore 21:00 sarà possibile assistere ad uno spettacolo di Musical presso il Teatro Vittoria Manzoni a Massarosa. Esibizioni tratte da musical famosissimi come "Wicked" e "la Famiglia Addams", lo spettatore sarà guidato, tramite un percorso cromatico, in un evento in cui i colori e la musica si fonderanno in un unico sguardo.



È possibile contattare la segreteria per acquistare i biglietti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 su Whatsapp (342.5759765 oppure al 380.4384521) attivo 24 ore su 24.



CONTATTI

E-mail: [email protected].

Facebook: https://www.facebook.com/arealiveventitre

Instagram: https://www.instagram.com/arealivelucca/

