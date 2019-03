Arrestato rapinatore "seriale" di tabaccherie e supermercati

ROMA 30 MARZO - Arrestato dai carabinieri della Stazione di Torvaianica un rapinatore "seriale" di supermercati e tabaccherie a Pomezia. Tra luglio e settembre 2018 aveva realizzato cinque "colpi", commessi ad alcuni giorni l'uno dall'altro con estrema rapidita', entrando negli esercizi commerciali, con il viso parzialmente coperto e armato o di un coltello o di una pietra o di un bastone.

Al termine di una complessa attivita' d'indagine, i militari, grazie alle riprese delle telecamere e confrontando il modus operandi dei vari eventi sono riusciti a individuare il rapinatore, un 20enne italiano, con precedenti. Il giovane, riconosciuto anche da alcune vittime, gia' si trovava ristretto presso il carcere di Roma-Rebibbia, poiche' colpito da una condanna definitiva per altri reati commessi in precedenza. Gli e' stata quindi notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proseguono le verifiche dei carabinieri per accertare la sua eventuale responsabilita' in analoghi reati.