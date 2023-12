Arresti a Cosenza: marijuana e pistola con silenziatore scoperte in due distinte operazioni

Polizia di Cosenza effettua arresti in seguito a perquisizioni straordinarie

COSENZA. - Nella città di Cosenza, sono state effettuate due diverse operazioni di arresto da parte della Polizia in seguito a servizi di controllo straordinari coordinati dalla Procura della Repubblica e disposti dal Questore.

Nel primo caso, la Squadra mobile, in collaborazione con il Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia, ha condotto una perquisizione in una villetta situata alle porte di Cosenza. Durante questa operazione, il cane Digos ha scoperto circa 1,78 chili di marijuana, già essiccata e pronta per essere distribuita, nascosta all'interno di un magazzino associato all'abitazione.

La marijuana era conservata in barattoli di vetro, e durante la perquisizione, è stato anche rinvenuto altro materiale utilizzato per la produzione della sostanza, inclusi tessuti adatti per l'essiccazione delle piante. Il proprietario dell'appartamento è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Nel secondo intervento, gli agenti della Squadra mobile, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, hanno effettuato una perquisizione nell'appartamento di un giovane residente a Rende. Durante la perquisizione, nella stanza da letto è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, munita di silenziatore e diverse cartucce, alcune delle quali erano già caricate nel caricatore. Anche in questo caso, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. (Ansa)