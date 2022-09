Arriva il romanzo di One Piece: Il film - Stampede

Roma, 18 marzo 2021 - Se il successo orientale della pellicola animata dedicata a One Piece e intitolata "One Piece: Stampede", stando ai primi giudizi di critica e pubblico risulta imperdibile, Star Comics ha fatto bene a proporne su cartaceo il romanzo.

L’ultima avventura di Rufy e della sua ciurma, già crossmediale per suo conto, ora torna sulla carta nella versione probabilmente più ancestrale che ai fans di questo manga possa capitare.

Mentre per il film, gli elogi più dirompenti sembrerebbero essere legati soprattutto al lavoro fatto per quanto riguarda le animazioni, per la narrativa i fans del maestro Eiichirō Oda possono davvero dormire sonni tranquilli, perché anche il romanzo cattura, esalta e scorre in maniera talmente fluida da essere capace di confermare il grande successo planetario riconosciuto a questa saga.

Una saga che si sviluppa in un romanzo “roboante” con cui, insieme al film, si vuole festeggiare anche il 20° anniversario della serie animata che ha fatto seguito alle pubblicazioni di questo manga iniziate nel luglio del 1997 sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha.

Nel suo volume di ben 216 pagine, Star Comics ha davvero il merito di aprire una nuova finestra sul mondo si Cappello di Paglia & Co., offrendo agli aficionados una chicca da libreria praticamente unica nel suo genere.

Maurizio LOZZI