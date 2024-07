La comunità bengalese festeggia a Roma la fine del loro Ramadan

ROMA, 2 APR - La più grande comunità bengalese, da anni sempre più integrata a Roma, ha festeggiato la fine del Ramadan, da loro chiamata "Iftar mahfil".



L'evento si è svolto nella Capitale, all'interno del quartiere di Tor Pignattara, patrocinato anche dal giornale PaeseRoma, ed ha visto per questa ricorrenza la partecipazione del gruppo più numeroso di bengalesi che a Roma vede ormai la presenza in questa comunità d'immigrati di circa 8.000 persone.

La celebrazione del "Iftar mahfil" è stata organizzata dalla comunità del Madaripur, distretto del Bangladesh situato nella divisione di Dacca.



Composta da lavoratori e piccoli commercianti, la comunità bengalese offre nel comprensorio romano un autentico esempio di integrazione culturale in Italia.

Di rilievo all'evento, l'immancabile presenza dell'ambasciatore Bangladesh Samim Ashan, così come anche Miah Wadud, presidente dell’associazione Madaripur in Italia e grande punto di riferimento per quanti da questo paese asiatico oggi sono residenti nella Capitale e nel suo hinterland.



Teatro dell’incontro è stata la Moschea di via Ascoli Piceno, 52, dove si è celebrata la fine dell'"Iftar mahfil" e la tanto attesa riconciliazione alimentare, dopo il tradizionale mese di osservata astensione.

Maurizio Lozzi