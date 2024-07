Il 18 maggio a Frosinone evento TEDx per illuminare idee e generare valore

Frosinone - Anche Frosinone entra nel programma internazionale TEDx, piattaforma senza scopo di lucro, nonché ramificazione del movimento TED (Technology, Entertainment, Design) che consente alle comunità locali di organizzare eventi autonomi con lo stesso formato delle celebri conferenze TED, note in tutto il mondo con il motto "Ideas Worth Spreading" (Idee Da Diffondere).

Proposta in Ciociaria da Girolamo Porcaro, Founder and Organizer del progetto per mettere in risalto le idee innovative e le esperienze di successo di relatori e artisti locali, questo evento mira a generare un impatto culturale significativo, promuovendo il dialogo e lo scambio di idee tra speaker provenienti da diverse discipline, ognuno con una storia e un'esperienza unica da condividere attraverso conversazioni coinvolgenti sul tema centrale del "valore".

Tra questi i volti noti sono Janet De Nardis regista e conduttrice televisiva, Gianluca Masi astrofisico e divulgatore scientifico, Maurizio Lozzi sociologo e giornalista, Carlotta Mastroianni gallerista d’arte, Enrico Zuccaro avvocato e custode della storia, Francesco Colicci imprenditore nel settore marketing e tecnologia, Francesco Maria Ballarani pioniere in intelligence ed innovazione, Francesco Petrucciano esperto di diritto comparato, Gabriele Ciprietti musicoterapeuta per la salute mentale ed il benessere e Michele D'Ambrosio consulente di comunicazione d'impresa e scrittore.

La giornata vedrà partecipare le due performers Sara Scarsella e Chiara Carla Napoletano, la prima con la sua voce e il suo inedito e la seconda con un suo cortometraggio.

L'evento che ha già ottenuto un feedback estremamente positivo da parte del pubblico con il sold out dei biglietti venduti in soli 5 giorni, sarà ospitato nell’eccellente cornice degli studi televisivi di Extra TV.

Patrocinato dal Comune di Frosinone, questo primo TEDx Frosinone è stato supportato da numerose aziende del territorio.

