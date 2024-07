“Il Mago” dell’Ateneo delle Arti incanta il pubblico di Latina

Latina, 11 giugno 2024 - Al Teatro D’Annunzio del capoluogo pontino uno spettacolo dedicato al Maestro Ezio Bosso ha fatto breccia nei cuori del pubblico.

La magia della Danza, della Musica, del Canto e della Recitazione hanno incantato per due serate consecutive il pubblico del Teatro Comunale di Latina Gabriele D’Annunzio.

L’Ateneo delle Arti – Balletto di Latina - diretto da Valentina Zagami, ha presentato un vero e proprio spettacolo di “belle arti” che ha coinvolto allievi e docenti di diverse provenienze al fine di promuovere la cultura della Danza e delle altre Arti Performative, nei loro molteplici aspetti, ma con un unico denominatore: vivere la gioia del palcoscenico.

Introdotto dalle danzatrici della compagnia Zeroquattrocento Dance Junior Company su coreografia di Valerio Longo, lo spettacolo ha permesso un balzo in avanti verso l’avviamento professionale dei giovani danzatori della città.

Insieme ad un team di insegnanti provenienti da diverse scuole, si è avviato soprattutto un percorso che ha consentito ai migliori giovani danzatori e danzatrici di Latina di studiare con grandi nomi della danza italiana.

La musica dal vivo, prodotta dagli allievi di piano e percussioni, e del canto, ha intessuto buona parte delle coreografie della compagnia, mentre la recitazione, altro dipartimento della scuola, ha fatto da fil rouge dello spettacolo ispirato al testo “Il Mago” scritto da Vanessa Policicchio.

La scuola ha presentato anche i propri allievi nelle discipline di Giocodanza®, Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop e House, tutti coinvolti in impeccabili quanto suggestive coreografie originali e coinvolgenti curate da altrettanti validi docenti professionisti.

Ricordando, come diceva il Maestro Ezio Bosso che “la musica è una vera magia, non a caso i direttori d’orchestra hanno la bacchetta come i maghi”, lo spettacolo ha lasciato il segno.

M.L.