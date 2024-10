Fantasia e divertimento al MagicLand di Valmontone ed al Regno di Babbo Natale a Vetralla

Roma - Continua con successo e per la gioia dei visitatori il magico partenariato tra il parco MagicLand di Valmontone e il Regno di Babbo Natale a Vetralla.



Con percorsi, spettacoli ed attrazioni tutte nuove, le due “capitali” laziali del divertimento aprono le porte in questa stagione per offrire ai visitatori, alle famiglie e soprattutto ai bambini la magia delle fiabe e del mistero.



Nel Regno di Babbo Natale spazio quest’anno al tunnel dei desideri, alla fabbrica di Carbone del Dr. Krampy, al tradizionale shopping delle più svariate decorazioni natalizie e a tante deliziose prelibatezze gastronomiche da gustare nel Victoria Village.



Confermata anche la linea editoriale che dopo l’uscita del primo libro dal titolo “Ogni giorno è Natale”, propone sugli scaffali il secondo volume dedicato a “Lucy e il Segreto di Natalloween”.



Gioco di parole che proprio magicamente unisce il Natale, celebrato ovunque a Vetralla, con la festa di Halloween, grande protagonista in quest’avvento stagionale al parco MagicLand di Valmontone.



Qui tra oltre trenta nuove attrazioni, spazio quest’anno al “Dia del los muertos”, in collaborazione con l’Ambasciata del Messico che offrirà al pubblico un'immersione coloratissima nella tradizione millenaria di questa nazione dichiarata ufficialmente dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità.



Non solo quindi divertimento e viaggi mirabolanti tra le numerose attrazioni del parco, ma un autentico coinvolgimento tra decorazioni, percorsi, spettacoli a tema ed autentici piatti della cucina messicana.



Per tutti avventure interattive, immersive e coinvolgenti grazie ad un calendario ricco di appuntamenti ai quali è certamente difficile rinunciare.