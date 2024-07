A Frosinone weekend di fumetto e fantasia con SAGA

Frosinone, 30 aprile 2024 - “SAGA, il Festival delle storie” è al via! Sabato 4 maggio dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 5 maggio dalle ore 11.00 alle 23.00, presso la navata al coperto del Dream Cinema (ex-Fornaci) a Frosinone, inizia il primo capitolo di SAGA, non una semplice fiera del fumetto, ma un evento totalizzante che esplorandoli, proporrà al pubblico, tutti i modi di narrare una storia, dal cinema alla tv, dal libro al fumetto alla narrazione per immagini.

La prima edizione di questo Festival delle storie voluto dall’associazione Materia Creativa, accoglierà i tanti appassionati che finalmente, in Provincia di Frosinone, potranno avere incontri con autori e protagonisti del mondo dell’immagine, approfittando di mostre e mercatini ed anche immergersi nel vasto mondo del cosplay, giochi di ruolo e dei giochi da tavola.

Questi gli appuntamenti programmati per sabato 4 maggio: alle 15.00 presentazione del libro AETERNAM: il destino della magia di Clelia Pulcinelli e talk "Cleliuz: da narratrice su carta a narratrice digitale" Clelia Elle, alle 16:00 sfilata Cosplay, alle 17:30 Talk Ceprano Film Festival "Cinema e musica: racconti incrociati" con ospite il Prof. Adriano Della Starza, autore del canale YouTube Il Collezionista di Ombre, alle 18:30 Talk "Disegnare storie" con i disegnatori Nikos Alteri e Massimo Cipriani, alle 19:30 presentazione del progetto teatrale "Transumanze e Trance(H)umanses: cartografie dell'immaginario nei luoghi marginalizzati della Valle del Sacco" di Danilo Paris.

Programma intenso anche per domenica 5 maggio con alle 14:00 sfilata Cosplay, alle 15:00 presentazione libro "Il più forte del mondo" di Claudio Kulesko e talk "Costruire mondi - l'immaginazione come tecnologia”, alle 16:00 Cassino Fantastica presenta: "Evangelion vs Evangelion. Dalla serie al rebuild, costruzione e decostruzione di un mito" a cura di Giorgio Messina, alle 17:30 Talk Ceprano Film Festival "Nuove Prospettive: Rappresentare la Diversità attraverso la lente Queer" con l'autrice e regista Silvia Clo Di Gregorio e l'attore transgender Samuele Galli, alle 19:30 presentazione del fumetto "Povar, storie di in cuoco nervoso e non solo..." di Fabio Ruspi e talk "Tracce dell'invisibile, esplorando il mito delle creature del folklore italiano" ed alle 20:30 Talk "Disegnare storie" con il disegnatore William Giuliani.

SAGA ospiterà anche sessioni libere e organizzate di giochi di ruolo e giochi da tavola, nonché diverse mostre, una artistica realizzata dagli studenti dell' Accademia di belle arti di Frosinone, due fotografiche di Arianna Massimi e Marianna Milano ed una curata da Maurizio Lozzi, con tavole dei fumettisti ciociari Nikos Alteri, William Giuliani, Massimo Cipriani e Stefano Santoro selezionate da Conscom.

L. M.