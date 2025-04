Gita scolastica si trasforma in dramma: trovato cadavere di una donna

GENOVA, 05 APR. - La macabra scoperta è avvenuta al mattino di una splendida giornata di sole durante una gita scolastica lungo il fiume Entella, nell'entroterra di Chiavari, dove una scolaresca era andata a scrutare gli uccelli che nidificano sulle sponde.

Mentre la maestra osservava con il binocolo le è apparso il corpo di una donna steso vicino alla riva, semisommerso dall'acqua, immobile. L'insegnante, accompagnata da un'esperta della Lipu, la lega per la protezione degli uccelli, è riuscita a mantenere la calma davanti agli studenti e a dare l'allarme.

Sul posto sono arrivati la Croce Rossa, i vigili del fuoco, e la polizia. Solo in serata si scoprirà l'identità della donna, di nazionalità cinese, e in attesa dell'autopsia, l'ipotesi prevalente è che possa essersi uccisa.

Una prima visita sul posto del medico legale ha escluso ferite e lacerazioni, ma è stato deciso di portare il corpo a Genova dove lunedì, su disposizione della pm Arianna Ciavattini, verrà eseguita l'esame per scoprire le cause della morte.

Mentre gli investigatori cercano di scoprire l'identità della donna, gli studenti sono tornati a scuola. Proseguiranno un'altra volta il lavoro avviato con la Lipu, che sta collaborando con le scuole di Chiavari per catalogare le decine di specie che vivono lungo le sponde del fiume studiando in particolare quanti uccelli migratori si fermano durante i lunghi viaggi.

Gli investigatori sono quindi al lavoro. La donna ha tratti somatici orientali e circa 40 anni. La procura di Genova apre un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Per tutto il giorno il mistero attorno al cadavere resta fitto. Nella zona vive una comunità cinese che gestisce tra le altre attività un emporio di merci varie e nel greto del fiume coltiva diversi orti.

Vengono ascoltati alcuni membri ma nessuno riconosce in foto la donna. Si cerca di capire se il corpo sia stato trasportato dalla corrente del fiume o se sia rimasto fermo lì dove è stato trovato.

Nel tardo pomeriggio la donna viene identificata. Si tratta di una cittadina cinese che viveva a Chiavari.

I vigili del fuoco dopo il recupero della salma sono tornati a perlustrare l'alveo nei pressi di Caperana e hanno trovato la borsa della donna con i documenti di identità.

Il marito, commerciante a Chiavari, è stato contattato dalla polizia e dalla sua testimonianza sarebbe emerso che la donna potrebbe essersi tolta la vita dopo essersi allontanata da casa all'alba. Resta comunque la disposizione dell'autopsia per escludere altre ipotesi sulla morte.