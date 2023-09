In arrivo un doppio anticiclone: caldo inarrestabile e aggiornamenti Meteo. Stiamo vivendo un contesto meteo-climatico decisamente diverso dalla scorsa settimana, ma destinato tuttavia a non durare a lungo. Infatti ci si prepara all'arrivo di un DOPPIO ANTICICLONE con caldo via via sempre più feroce; il primo già in formazione da metà settimana e persisterà almeno fino al weekend, con caratteristiche di chiaro stampo azzorriano (caldo diurno e nottate ancora piuttosto gradevoli e fresche). Mentre ne arriverà probabilmente un'altro già a partire dalla prossima settimana, molto più intenso e duraturo, con una matrice prettamente africana.

Come ci mostra la mappa qui sotto, si nota bene come al momento l'Italia sia interessata da una blanda figura di alta pressione di matrice azzorriana (lettera A). Per questa ragione ci attendiamo, seppur ancora per poco, un contesto climatico non certo caldo e nemmeno totalmente stabile visto che sulle regioni alpine di Nordest sarà sempre possibile qualche isolato temporale pomeridiano.

Ma se fino a Mercoledì 9 non ci saranno forti scossoni sul fronte meteorologico generale, non si potrà certo dire la medesima cosa per quanto accadrà da Giovedì 10 quando cominceranno a farsi sentire gli effetti, con temperature in forte risalita specie al Centro-Sud.

Grazie anche al buon soleggiamento previsto, le temperature faranno registrare un deciso aumento specie sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34/35°C durante le ore pomeridiane. Da Venerdì poi, si potranno raggiungere picchi fino a 36/37°C e anche oltre sulla Sardegna.

Come si nota da questa seconda cartina qui sotto allegata, queste condizioni meteo climatiche votate al grande caldo africano potrebbero affermarsi ancora di più nel corso del weekend, con l'avvicinamento di un seconda anticiclone di origine questa volta africana, e temperature in sensibile rialzo, sia nei valori minimi sia nei valori massimi, con conseguente disagio per afa nelle ore tardo pomeridiano-serali. Le colonnine di mercurio saliranno ulteriormente su tutto il Paese e l'atmosfera manterrà una decisa stabilità salvo per qualche addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi del Nord.

Le cattive notizie per gli amanti del fresco non finiscono qui! Pare infatti che il grande caldo potrebbe accompagnarci anche per parecchi giorni, probabilmente anche oltre il giorno di Ferragosto, per una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben strutturata sull'Europa centro-meridionale che porterà le colonnine di mercurio ancora più in alto. Le uniche note stonate potrebbero essere ancora una volta a carico dei rilievi alpini dove nelle ore più calde potranno svilupparsi alcuni annuvolamenti. Sul resto del Paese invece, domineranno indisturbati il sole e il grande caldo.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti per vedere se ci saranno novità sul fronte previsionale o se tutta questa bollente stabilità prevista per la prossima settimana verrà confermata.