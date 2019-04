Articoli sanitari illegali, denunciati 15 imprenditori, Sequestrati 120mila prodotti

TORINO, 11 APRILE - Oltre 120mila dispositivi medici e articoli sanitari illegali e quasi 2 milioni di giocattoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di un’operazione che ha interessato tutto il territorio nazionale. Disarticolata una presunta organizzazione composta da una quindicina di imprenditori, tutti di origine cinese.ßFrode in commercio l’accusa nei confronti degli imprenditori, distributori e importatori degli articoli illegali sequestrati, denunciati all’Autorità Giudiziaria. Rischiano l’arresto fino a due anni. Irrogate, inoltre, sanzioni per oltre 100mila euro.

Tra i prodotti sequestrati cavigliere, fasce elastiche ortopediche, tutori per arti inferiori, reggiseni per allattamento: articoli sprovvisti di una speciale etichettatura di conformità oltre che della certificazione della qualità delprodotto, con evidenti rischi per la sicurezza degli acquirenti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno anche trovato circa 2 milioni di giocattoli potenzialmente pericolosi in quanto sprovvisti delle più basilari norme di sicurezza circa la loro provenienza e composizione. In oltre un migliaio di articoli destinati ai più piccoli, i Finanzieri hanno addirittura rinvenuto, al loro interno, tracce di piombo. Altri 320mila prodotti, tra articoli di bigiotteria e per la casa, sono stati invece cautelati in quanto sprovvisti di etichettatura e, pertanto, di ignota provenienza. L'operazione ha permesso di togliere dal mercato circa 2,5 milioni di articoli immessi in commercio in totale violazione delle normative europee nonché degli standard di sicurezza.