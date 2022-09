Calcio Bovalino. Fonti attendibili indicano..."Eccellenza salva"

A seguito degli ultimi sviluppi di ieri sera sembrerebbe che l'Asd Bovalinese 1911, salvo imprevisti dell'ultima ora, continuerà ad esistere e parteciperà al prossimo campionato regionale di "Eccellenza"

BOVALINO (RC), 27 AGO - Tutto l’ambiente sportivo bovalinese continua ad essere in fibrillazione per le sorti che avrà la gloriosa ed ultra centenaria società Asd Bovalinese 1911. La problematica è venuta fuori dopo la consegna del titolo sportivo nelle mani del Sindaco (è la seconda volta nel giro di appena quattro anni!), avvenuta lo scorso 17 luglio a pochissimi giorni dal termine ultimo per l’iscrizione della formazione amaranto nel massimo torneo regionale.

L’arcano sarà svelato, presumibilmente entro le ore 10 di oggi, in aderenza al termine ultimo concesso dal Presidente del Comitato Regionale Calabria della LND, Dottor Mirarchi, per la conferma o meno dell’esistenza in vita della società reggina

Le ultimissime novità parlano dello svolgimento di una riunione fiume che ci sarebbe stata nel corso della serata di ieri all’interno del gruppo societario dimissionario che, a quanto è dato sapere, avrebbe l’intenzione di fare marcia indietro ed affrontare la nuova avventura in “Eccellenza” superando, di fatto, i problemi finora esistenti.

Se tutto rientrerà nell’ordine delle cose si procederà con gli step tecnici, il primo fra tutti la scelta dell’allenatore, che da quanto abbiamo appreso da fonti attendibili dovrebbe cadere su Maurizio Panarello, allenatore degli amaranto già due anni fa e tecnico capace a dare gli stimoli giusti a tutto l'ambiente sportivo bovalinese, soprattutto ai giovani, con il quale lavora benissimo da sempre.

(seguiranno aggiornamenti)

Pasquale Rosaci