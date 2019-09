Assegnato un porto a Ocean Viking, in viaggio verso Messina sbarcherà i 182 migranti

MESSINA, 23 SETTEMBRE - La Ocean Viking è in viaggio verso Messina dove sbarcherà i 182 migranti soccorsi in tre diversi salvataggi davanti alla Libia. Il Viminale ha assegnato un porto alla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere in attesa da quattro giorni, alla vigilia di un summit sul tema a Malta. Il primo del ministro Lamorgese con Francia, Germania e Finlandia, presidente di turno dell'Ue, per discutere di redistribuzione e rimpatri. L'Italia chiede l'allargamento dei Paesi coinvolti e un meccanismo automatico.