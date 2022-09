Assenteismo in ente regionale Calabria, 15 misure cautelari

Assenteismo in ente regionale Calabria, 15 misure cautelari. Operazione Polizia, percepite indebitamente migliaia di euro

GIOIA TAURO, 24 SET - Personale del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro ha eseguito stamani, nella provincia di Reggio Calabria, 15 misure cautelari personali e patrimoniali a carico di altrettanti dipendenti di un ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

I 15 sono indagati per assenteismo e truffa attraverso l'uso improprio e fraudolento dei badge elettronici personali. Secondo quanto emerso dalle indagini sono state indebitamente percepite, per giornate di lavoro mai svolte, somme di denaro per migliaia di euro.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.00 al Commissariato di Gioia Tauro alla presenza del Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone.