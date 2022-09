Associazioni Virtuose. San Giovanni in Fiore. Donne e Diritti, Medaglia al merito

SAN GIOVANNI IN FIORE 26 AGO - Medaglia al merito - A distanza di una settimana dalla celebrazione della prima edizione del Premio Letterario città di San Giovanni in Fiore, organizzata dalle instancabili guerriere dell'associazione Donne e Diritti, ieri, mercoledì 25 agosto, nella medesima suggestiva cornice dell'Abbazia Florense, in occasione di un importante evento sul rapporto fra Gioacchino da Fiore e Dante Alighieri, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Gioachimiti nell'ambito della celebrazione della ricorrenza dei 700 anni di Dante, promossa dal Comitato Nazionale Dante 2021, all'inizio dello stesso, il Presidente del Centro, il prof.Riccardo Succurro, ha consegnato alla vicepresidente della su menzionata associazione, la sig.ra Katia Lucente, la medaglia commemorativa di Gioacchino da Fiore per l'opera di promozione culturale e per le battaglie strenuamente combattute in nome della Sanità pubblica da parte di tutte le associate.

La vicepresidente, nel ricevere il prestigioso riconoscimento, ha portato il saluto della Presidente Stefania Fratto, assente per impegni assunti precedentemente.

Grande la soddisfazione delle associate presenti, tra cui Maria Gabriella Militerno, Angela Veltri, Maria Foglia, Antonia Costante, Teresa Ambrosio, Teresa Spadafora, Costanza Bitonti, Rita Guzzo, Giovanna Tucci, Nicastro Angelina... che, vedendosi così riconosciute tutte le lotte a difesa dei LEA, portate avanti nel corso di circa diciotto mesi di attività, nonché le varie iniziative culturali e formative organizzate con solerzia e costanza, hanno dichiarato la loro volontà di continuare a tutelare il bene comune.

Pertanto l'associazione Donne e Diritti ringrazia il Presidente Riccardo Succurro per l'onore che le è stato tributato.

Donne e Diritti