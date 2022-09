Atalanta bella e seconda, domani tocca al Milan

BERGAMO, 25 APRILE- L'Atalanta vince e convince, travolge il Bologna con 5 reti e vola al secondo posto in attesa del big match di domani sera tra il Milan e la Lazio. La squadra di Gasperini scende in campo con Muriel, Zapata e Malinowsky dal primo minuto, e nei primi dieci minuti subisce il Bologna che va vicino al vantaggio. Gollini para tutto e lo fa da leader. Poi alla mezz'ora il gol di Malinowsky sblocca il risultato. Gran sinistro della mezza punta che batte Skorupski. Il Bologna si innervosisce e resta in 10 per un fallo molto brutto di Schouten. Rosso diretto. A fine primo tempo Danilo concede un pò di spazio alle punte bergamasche che infatti si procurano il rigore. Lo batte Muriel che fa secco Skorupski.

Nella ripresa il copione non cambia e la banda Gasperini trova il 3-0 con Freuler, poi il poker con Duvan Zapata. Nel finale gol di Miranciuck, che sigla il punteggio sul 5-0. Mihajilovic sbuffa, Gasperini sorride e si gode il secondo posto. Domani sera il Milan proverà a riprenderselo, ma da oggi sa che per andare in Champions servirà lo sforzo massimo. Rossoneri al momento terzi a pari merito con la Juventus. Oggi i bianconeri sono stati fermati sul pari da una buona Fiorentina che con un Vlahovic formato Ibra, ha fatto sudare la squadra di Pirlo, che ha trovato il gol del pareggio a inizio ripresa grazie a Morata. Il gol dei viola era arrivato su penalty trasformato da Vlahovic con uno splendido cucchiaio.