Atalanta-Roma 2-1, Mister Ranieri contro il VAR dopo Atalanta-Roma: “Che vuol dire ‘leggero’?

Atalanta-Roma 2-1, Ranieri furioso per il rigore annullato: "Ma che significa ‘leggero’? Il VAR non doveva intervenire"

di Redazione InfoOggi

Claudio Ranieri non ci sta. Al termine della sfida tra Atalanta e Roma, terminata 2-1 per i bergamaschi, il tecnico giallorosso si presenta in conferenza stampa visibilmente amareggiato e non solo per il risultato. Al centro delle sue critiche, l’intervento del VAR che ha portato all’annullamento del rigore concesso alla Roma, episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

"L’arbitro aveva concesso il rigore...", esordisce Mister Claudio Ranieri, raccontando l’episodio chiave. “Il quarto uomo ci ha detto: ‘No, no, l'ha preso però leggero’. Ma che significa leggero? Ma che cosa significa leggero? Se l'arbitro ha detto che è rigore, allora era chiaro ed evidente. Il VAR non doveva intervenire.”

Parole nette, che lasciano trasparire tutta la frustrazione per una decisione che, a suo dire, ha inciso sulla gara. “Mandaci sul 2-1, poi magari ce ne fanno quattro, ma lasciaci giocare con quello che ha deciso l’arbitro.”

Nonostante l’episodio, Ranieri analizza anche il resto della gara, riconoscendo la qualità dell’avversario: “Quando l’Atalanta fa quelle fiammate è perfetta, meravigliosa. Dopo i primi 20 minuti eccezionali, abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo. Lo sapevamo, le loro praterie sono micidiali.”

Il tecnico evidenzia l’atteggiamento combattivo della sua squadra: “Non ci siamo mai tirati indietro, siamo rimasti in partita. Avevamo preparato la gara per limitarli e lo abbiamo fatto in parte. Per questo i ragazzi meritano l’applauso del pubblico.”

Guardando al futuro e alle ultime due gare di campionato, Ranieri mantiene alta la motivazione del gruppo: “Ho detto ai ragazzi che il risultato non ci deve interessare. Dobbiamo lottare per noi stessi fino all’ultima partita, fino all’ultimo secondo. Questo voglio. A prescindere da come andrà, devono essere fieri di quello che stanno facendo.”

Sul piano tattico, Ranieri ammette qualche rammarico per le disattenzioni difensive: “Mi mangio le mani per Sulemana. Ce l’avevo a Cagliari e gli dicevo sempre di tirare in porta. Lo conoscevo.”

Un mix di delusione e orgoglio quello che emerge dalle parole del tecnico romano, che ora guarda già alla prossima sfida contro il Milan, determinato a chiudere la stagione con dignità e cuore.