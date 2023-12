Attacchi Hacker contro Aeroporti Italiani: Mysterious team Bangladesh sotto accusa

Gli attacchi Ddos rallentano i siti di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia; La Cybersicurezza Italiana si Mobilita



Il gruppo di hacker noto come Mysterious team Bangladesh, precedentemente associato ad attacchi principalmente contro siti indiani ed israeliani, ha recentemente mirato a tre aeroporti italiani: l'aeroporto di Valle d'Aosta, l'aeroporto della Calabria e l'aeroporto della Puglia. Questi attacchi sono stati eseguiti utilizzando la tecnica di Ddos (Distributed Denial of Service) e hanno causato notevoli rallentamenti nei siti web degli aeroporti.

Agenzia per la cybersicurezza italiana allerta i soggetti interessati

L'Agenzia per la cybersicurezza italiana ha tempestivamente avvisato le parti coinvolte nell'offensiva, in particolare gli aeroporti e gli erogatori di servizi essenziali, per affrontare questa minaccia.

Aeroporti della Puglia confermano la regolarità dei servizi web

Aeroporti di Puglia ha dichiarato che, in seguito alle analisi condotte, non sono stati rilevati problemi che compromettano il funzionamento regolare dei servizi web dell'aeroporto. Tutti i servizi web dell'Aeroporto di Puglia sono rimasti regolarmente accessibili nonostante l'attacco hacker del Mysterious team Bangladesh, che ha mirato anche agli aeroporti di Valle d'Aosta e Calabria.