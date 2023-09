Auguri sottosegretario Wanda Ferro a Riccardo Giacoia, nuovo caporedattore Tgr Rai Calabria

CATANZARO - 19 SETT. “Congratulazioni a Riccardo Giacoia, nuovo caporedattore della Tgr Rai Calabria. Un incarico che è il giusto riconoscimento per le sue capacità professionali e la lunga esperienza maturata sul campo, anche a livello nazionale, realizzando servizi e inchieste su importanti fatti di cronaca, ma anche raccontando le tante sfaccettature del territorio calabrese.

Durante la sua carriera professionale ha dimostrato serietà, correttezza, equilibrio, avendo come faro sempre la ricerca della verità e il rispetto per le persone. Valori che ha certamente ereditato dal compianto papà Emanuele, che ha ricoperto in passato lo stesso ruolo, al quale mi legavano sentimenti di forte stima e affetto. Rivolgo gli auguri di buon lavoro a Riccardo Giacoia e a tutta la redazione della Tgr Calabria, nella consapevolezza del ruolo che riveste l’informazione pubblica in Calabria, sia per l’affermazione di una cittadinanza sempre più consapevole, sia come necessario stimolo per la politica”.

E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno.