Aumenti in arrivo in bolletta, +4,5% per la luce e +5,3% per il gas come risparmiare

Il 2021 comincia con un rialzo nelle bollette di luce e gas: saranno rispettivamente del 4,5% e del 5,3% gli aumenti per quanto riguarda i costi delle forniture di energia per le famiglie ancora nel mercato di maggior tutela. Si tratta di rincari importanti, che peseranno sulle tasche delle famiglie già provate in diversi modi dagli effetti economici della pandemia.





I motivi dei rincari in bolletta

Quali sono le ragioni di un simile aumento dei costi in bolletta? Nel corso della fase più acuta dell’emergenza pandemica, i prezzi delle materie prime dell’energia all’ingrosso avevano subito un crollo. Adesso, con la ripresa dei consumi, le quotazioni sono ricominciate a salire, e hanno causato una crescita dei costi per i consumatori nel breve periodo. Difficile dire come proseguirà la situazione, ma molto sarà di certo influenzato dalle scelte che si prenderanno in materia di fonti rinnovabili per il Recovery Fund.

Nel frattempo, le associazioni dei consumatori protestano per una situazione spesso soggetta a cambiamenti di questo tipo, chiedendo che venga riformato il regime fiscale del sistema. Secondo Federconsumatori si deve agire concretamente sul versante della tassazione, mentre il Codacons chiede al governo di tagliare per l’intero 2021 oneri di sistema che poi influenzano le bollette di luce e gas.

Come risparmiare in bolletta

Visti quindi i costi che ci ritroveremo tutti ad affrontare, è bene aver presente qualche piccolo suggerimento che permetterà di risparmiare sulla spesa finale.

Il modo più diretto di alleggerire i pagamenti è intervenire sui consumi, adottando dei comportamenti che permettano quindi in primo luogo di risparmiare energia. In primis, è necessario intervenire alla fonte, scegliendo una buona tariffa sull’energia che consenta di spendere meno, come le offerte luce e gas di Engie, ad esempio, che tra le altre cose rendono la propria casa più green ed ecosostenibile. Una volta individuata la soluzione più adatta alle proprie esigenze, bisognerà adottare alcune abitudini che ci consentano di avere un risparmio in bolletta, come quella di scollegare i dispositivi elettronici quando non li si sta utilizzando: comode in questo senso le ciabatte con interruttore, che consentono di togliere l’alimentazione a diversi dispositivi con un solo clic.

È inoltre importante acquistare elettrodomestici che abbiano una classe energetica A+ o superiore, in quanto richiedono un minor consumo di energia, ma poi bisogna anche usarli con cautela: la lavastoviglie e la lavatrice, ad esempio, vanno sempre mandate a pieno carico e possibilmente con programmi di lavaggio eco, mentre il forno non va preriscaldato – prassi che in realtà non dà nessun vantaggio alla cottura –, al contrario, è preferibile spegnerlo poco prima che la pietanza sia effettivamente pronta, visto che basterà il calore residuo per terminare la cottura della pietanza.