Divampata auto a Siena, all'interno corpo carbonizzato. Sul posto i VVF e Ps

SIENA, 15 GIUGNO - I vigili del Fuoco di Siena la notte scorsa hanno trovato un corpo carbonizzato dentro un'auto andata a fuoco al termine delle operazioni di spegnimento. E' successoì intorno alle 2.30 in località Strada di Acquaviva, nel comune di Monteriggioni, dove i pompieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un incendio di una vettura. Appena finito di spegnere le fiamme, l'ispezione del rottame incendiato del veicolo ha consentito di scoprire il cadavere. Ci sono accertamenti in corso per identificare la persona. Sull'episodio la procura di Siena coordina le indagini.

Seguono aggiornamenti

E' di un uomo di 53 anni il corpo carbonizzato ritrovato all'interno di un'auto nei pressi di Monteriggioni (Siena) e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe finito fuori strada con l'auto a causa di un malore. In base a una prima ricostruzione l'auto è finita in un campo con l'erba alta almeno un metro tanto che il motore, rimasto acceso, avrebbe innescato l'incendio. Alcuni colleghi, con cui il 53enne aveva trascorso la serata, avrebbero riferito ai carabinieri che l'uomo non si sentiva molto bene già prima di salire in auto, circostanza che potrebbe avvalere l'ipotesi di un malore mentre guidava la vettura.