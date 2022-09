Pizzo (VV). Autotreno in fiamme sull' A2, incendio spento da vigili fuoco

Autotreno in fiamme sull'A2, incendio spento da vigili fuoco. E' accaduto nei pressi di Pizzo. Mezzo trasportava mangimi

PIZZO (VV), 3 GEN - Un incendio ha interessato un autotreno proveniente da Cosenza che trasportava mangime in transito sulla corsia sud dell'Autostrada A2 del Mediterraneo in prossimità dell'area di sosta di Pizzo Calabro. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia accorsi sul posto.



Ad accorgersi della presenza fumo proveniente dalla cabina del mezzo è stato lo stesso conducente che ha arrestato la marcia del tir e ha chiesto soccorso con una telefonata al 115.



I vigili, intervenuti rapidamente, sono riusciti ad estinguere subito il rogo limitando i danni alla sola parte interessata. Il resto dell'autotreno e il carico contenuto sono stati preservati.