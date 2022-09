Avventura disavventura. Albi, uomo durante una escursione precipita in burrone. Intervento dei Vvf

Avventura disavventura. Albi, uomo durante una escursione precipita in burrone. Necessario Intervento dei Vvf

ALBI (CZ) 25 SETT. - Alle 08.40 circa i Vigili del Fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro sono intervenuti nel comune di Albi, per soccorso a persona che, durante una escursione in zona boscata, precipitava per circa venti metri lungo un dirupo impervio.

Con l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) gli operatori Vigilfuoco hanno raggiunto il malcapitato e prestato le prime cure. Lo stesso, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato su barella spinale, recuperato ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Le operazioni di soccorso coordinate dal CR Zucco Claudio.