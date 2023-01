Avventura disavventura di 2 gruppi di 8 e 10 persone, bloccati in zone impervie dell'Altopiano Silano, soccorsi dai Vvf

Avventura disavventura di 2 gruppi di 8 e 10 persone, bloccati in zone impervie dell'Altopiano Silano soccorsi dei Vvf

Alle 03:30 ed alle 03:50 squadre dei vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento di Castrovillari e del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenute nei territori del comune di Saracena

località Novacco, e di San Giovanni in Fiore in località Botte Donato (via delle Vette) per soccorrere due gruppi di

escursionisti, rispettivamente composti da otto e dieci persone, che si erano avventurati con veicoli fuoristrada 4x4 tra i sentieri boscati dell'Altopiano Silano rimanendo bloccati in zone impervie a causa delle fitte nevicate. Sul fare del giorno entrambe le comitive sono state raggiunte, senza non poche difficoltà, dai soccorritori e riaccompagnate in luoghi sicuri.

Tanta paura ma non si registrano danni a persone. Entrambi gli interventi si sono conclusi all’alba