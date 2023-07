Avviso del Comune di Catanzaro - Transito e sosta limitati, leggi i dettagli

Avviso del Comune di Catanzaro - Transito e sosta limitati per lavori al sovrappasso via Da Fiore e demolizione dell'ex scuola Chimirri

Lavori sovrappasso via da fiore / domani dalle 7 alle 14 transito vietato

Al fine di eseguire le prove di carico sul costruendo sovrappasso di via Da Fiore, la Polizia locale ha disposto con ordinanza il divieto di transito dalle 7 alle 14 di domani, domenica 4 giugno, sulle seguenti strade:

Sottopasso di Via De Filippis, in entrambi i sensi di marcia, e sulla bretella tra Via Lombardi e Via De Filippis: il traffico proveniente dalla Tangenziale e quello proveniente da Mater Domini verrà deviato su Via Lombardi - Via De Filippis;

Via De Filippis direzione sud-nord: il traffico in salita verrà deviato per il Ponte Bisantis;

Viadotto Bisantis: il traffico in uscita città verrà deviato per Via De Filippis, non si potrà accedere per la Tangenziale, né per Mater Domini.

Coloro i quali transitano su Via De Filippis, provenendo da sud, per accedere alla zona Mater Domini, potranno percorrere il seguente itinerario: Via De Filippis - Viadotto Bisantis - Rotatoria Gualtieri - Via Indipendenza - Via Turco - Via Corrado Alvaro - Rotatoria G. Da Fiore.





Demolizione ex scuola Chimirri, divieti sosta e transito per il 5 e 6 giugno

Per consentire le operazioni di demolizione dell’ex complesso scolastico "B. Chimirri”,al fine di adibirlo ad alloggi e residenze per studenti universitari, lunedì 5 e martedì 6 giugno saranno adottati i seguenti provvedimenti alla circolazione disposti dalla Polizia locale:

Dalle ore 7 alle 17 divieto di sosta ambo i lati, con zona rimozione, in Via Marincola Pistoia dall'ingresso carraio del cantiere per una lunghezza di circa 25 metri;

Dalle ore 8.30 alle ore 17, in Via Marincola Pistoia, divieto di transito dall'intersezione con Via Cilea all'intersezione con Via Luigi Grimaldi, con esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.